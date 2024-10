Abarth 595 Limousine: Power für den schönen Wagen

Bei Abarth geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Abarth 595 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 146 PS schwebt die 1,63 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit 2008 ist er nun schon auf dem Markt. Die Abarth 595 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Abarth eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Bietet die Abarth 595 Limousine gute Fahrleistungen?

Ein Vierzylinder treibt den Abarth an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Abarth 595 beim Fahren. Schon mit dem 146 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Er sprintet in 8 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 206 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Abarth für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 5,8 Litern an.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Abarth 595 Limousine?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, Navigationssystem sowie Multifunktionslenkrad und Bi-Xenon-Scheinwerfern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Die Platzverhältnisse des Dreitürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 185 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 550 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,66 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,63 Tonnen hat das Modell 595 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Fünf-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Der Abarth 595 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Abarth 595 Limousine?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Abarth 595 Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Abarth 595 Limousine günstig kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Abarth bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt Abarth 595 Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Abarth 595 Limousine für nur 16.849 €

Unser erstes Angebot der Abarth 595 Limousine hat einen Kaufpreis von 16.849 €. Sie sparen 100 € bei einem Listenpreis von 16.949 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Ein Leasing ist für dieses Abarth-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Abarth 595 Limousine zu

Der positive Eindruck der Abarth 595 Limousine überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft , begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.