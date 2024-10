9 Abarth 500C

Abarth 500 Cabrio: Der Sommer kann kommen

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet das Abarth 500 Cabrio* viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem *Cabrio das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der 500 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Abarth durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit 2010 ist er nun schon auf dem Markt. Das zweitürige Abarth 500 Cabrio begeistert sowohl mit offenem als auch geschlossenem Verdeck mit viel Komfort durch die gut gepolsterten Sitze. Die Formsprache des Abarth folgt gekonnt dem Design anderer Modelle der Marke und verleiht der Karosse eine sportlich-elegante Erscheinung. Das Cabrio kann Fahrmanöver, schnell oder gediegen, gleichermaßen gut umsetzen. Folglich fördert das Abarth 500 Cabrio Fahrspaß auf kurzen oder langen sowie kurvenreichen oder geradlinigen Strecken und hält für jeden Fahrertyp die passenden Fahreigenschaften bereit - fast verwindungsfrei.

Hat das Abarth 500 Cabrio Fahrleistungen wie ein Sportwagen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 500 mit einem 1,4-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 45 PS auf 180 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Die 8,1 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem 500 nur 6,7 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 225 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 180 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 250 Newtonmeter haben. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Abarth 500 Cabrio?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung inklusive Servolenkung, Navigationssystem sowie Multifunktionslenkrad und Tagfahrlichtern, Bi-Xenon-Scheinwerfern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 185 Liter - ein ordentlicher Wert für 3,66 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 550 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,63 Tonnen hat das Modell 500 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Fünf-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Automatik ausgeliefert. Die Kraft des 500 Cabrio wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Abarth 500 Cabrio?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Abarth 500 Cabrio als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wie einfach kann man ein Abarth 500 Cabrio im Internet kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Abarth 500 Cabrio interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Abarth per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Abarth 500 Cabrio günstig finanziert, geleast oder gekauft

Das Abarth 500 Cabrio für nur 28.549 €

Wer sich für das Abarth 500 Cabrio interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 28.549 € spart man 3.200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 31.749 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 10 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Abarth 500 Cabrio für 23.189 €

Unser zweites Angebot des Abarth 500 Cabrio können wir für 23.189 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Abarth 500 Cabrio: Bei uns für nur 18.049 € als echtes Schnäppchen zu haben

Derzeit bieten wir den Abarth 500 auch für 18.049 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 800 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 18.849 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man mit dem Abarth ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der 500 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist das Abarth 500 Cabrio nicht zu haben

Das Abarth 500 Cabrio wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 500 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.