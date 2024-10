Abarth 500 Limousine: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Bei Abarth geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Abarth 500 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 190 PS schwebt die 1,65 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Erfolgsgeschichte der Abarth 500 Limousine beginnt im Jahr 2008. Die Abarth 500 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Abarth eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wieviel Technik bietet die Abarth 500 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 500 mit einem 1,4-Liter-Motor. Das Modell bietet bis zu 190 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Abarth 500 immerhin schon mit 135 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 8,1 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 230 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 205 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 180 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 2000 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 270 Newtonmeter haben. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 6,5 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Wie bequem reist man im Abarth 500 Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der 500 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Multifunktionslenkrad, Navigationssystem bis Sitzheizung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Abarth eben. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 185 Liter - ein ordentlicher Wert für 3,66 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 550 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,63 Tonnen hat das Modell 500 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Das manuelle Fünfgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Abarth 500 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Der Abarth 500 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Nimmt man im Abarth 500 Limousine sicher am Straßenverkehr teil?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Abarth 500 Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Abarth 500 Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für die Abarth 500 Limousine?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Abarth 500 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Abarth 500 Limousine

Die Abarth 500 Limousine für nur 20.949 €

Unser erstes Angebot der Abarth 500 Limousine hat einen Kaufpreis von 20.949 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Abarth 500 Limousine: Günstige Alternativen mit 1.300 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Abarth 500 auch für 16.649 € anbieten, statt bisher für 17.949 €. Der Rabatt von 1.300 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 500 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Abarth 500 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Abarth 500 Limousine: Angebot Nr. 3 für 16.649 €

Diese Abarth 500 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 16.649 €. Man spart beachtliche 1.300 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 7 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Abarth 500 Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der positive Eindruck der Abarth 500 Limousine überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft , begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.