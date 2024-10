Mitsubishi Space Star Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Mitsubishi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Mitsubishi Space Star als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 80 PS schwebt die 1,67 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Acht Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Mitsubishi den Space Star. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Mitsubishi schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Mitsubishi geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Welche Leistungsdaten liefert die Mitsubishi Space Star Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Mitsubishi an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,0 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 80 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Mitsubishi Space Star immerhin schon mit 71 PS an den Start. Die 13,6 Sekunden, die der Mitsubishi dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Space Star nur 11,7 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 180 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 172 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 88 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 5000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 106 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 5000 U/min. An Bord ist ein Benziner.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der Mitsubishi Space Star Limousine?

Mit Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Servolenkung sowie Sitzheizung bietet die Mitsubishi Space Star Limousine als Zusatz weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Der Mitsubishi hat ein Ladevolumen von 209 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 912 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 3,8 Metern. Das Gewicht von 1,67 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Mitsubishi Space Star vollkommen in Ordnung. Das manuelle Fünfgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Mitsubishi Space Star zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Der Mitsubishi Space Star wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der Mitsubishi Space Star Limousine?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Mitsubishi Space Star Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man ein günstiges Mitsubishi Space Star Limousine Angebot anfragen?

Auf auto.de die Mitsubishi Space Star Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Mitsubishi Space Star Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Mitsubishi Space Star Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Mitsubishi Space Star Limousine für nur 12.648 €

Unser erstes Angebot der Mitsubishi Space Star Limousine hat einen Kaufpreis von 12.648 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 13.648 €. Das sind satte 7 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir die Mitsubishi Space Star Limousine mit 135 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 2.500 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot der Mitsubishi Space Star Limousine für 12.349 €

Unser zweites Angebot der Mitsubishi Space Star Limousine können wir für 12.349 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 2.480 € zum Marktpreis von 14.829 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 17 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Space Star mit 107 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 2.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Mitsubishi Space Star Limousine: Bei uns für lediglich 12.349 € besonders günstig

Diese Mitsubishi Space Star Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 12.349 €. Man spart beachtliche 2.956 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 19 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 103 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 2.400 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Mitsubishi Space Star Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Als flotte Fahrmaschine kann der Mitsubishi im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.