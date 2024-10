Der Mitsubishi Eclipse Cross bleibt keine Antwort schuldig

Diese Baureihe des Mitsubishi Eclipse Cross hatte ihre Markteinführung im Jahr 2018 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Mitsubishi Eclipse Cross gehört zur Fahrzeugklasse der SUV.

Der auf den ersten Blick als Mitsubishi identifizierbare Fünftürer wirkt massig, leicht aggressiv und stark. Letzteres stimmt nur bedingt, da bei dem über einen intelligenten Allradantrieb verfügenden SUV in der kleineren von beiden Motorisierungen 163 Benziner-PS mit 1,81 Tonnen Tonnen Lebendgewicht zu kämpfen haben. Die Sprintzeit bis Tempo 100 in rund 10,3 Sekunden ist daher nicht wirklich verwunderlich.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 163 PS. Mit dem 1,5-Liter-Benziner zeigt sich der Eclipse Cross deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. 205 Stundenkilometern können maximal gefahren werden. Der Vier-Zylinder leistet mit 1,5 Litern Hubraum und 163 PS und 250 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 10,3 Sekunden. Nicht nur durch die 250 Newtonmeter Drehmoment steht der Eclipse gut da, sondern auch beim Sound. Der Mitsubishi kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen. Bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Als Verbrauch verspricht Mitsubishi einen Wert von 6,7 Litern. 1,81 Tonnen beträgt das Leergewicht des Eclipse Cross. Mit 4,41 Meter ist der Eclipse Cross in Sachen Länge Klassenprimus.

Ein Garant für Fahrspaß: Der Mitsubishi Eclipse Cross

Bei der serienmäßigen und optionalen Ausstattung müssen sich andere warm anziehen. Da gibt es etwa ein Navigationssystem, eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, eine Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und sogar Tagfahrlicht LED. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Acht-Gang-Automatik zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Einige Ausstattungsvarianten verfügen über Allradantrieb. Sonst schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 250 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Zur Ausstattung gehören beim Mitsubishi Eclipse Cross ABS und ESP dazu.

