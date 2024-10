Der Mitsubishi ASX überzeugt auf ganzer Linie

Der Mitsubishi ASX ist ein SUV, das als kräftiger Zugwagen reichlich Eindruck macht. Bei langen Strecken wird der ASX seiner Aufgabe als komfortabler Reisebegleiter problemos gerecht. Trotz seiner Größe und einer Länge von 4,36 Meter findet er sich auch ohne Mühe im Stadtverkehr zurecht. Die harmonisch agierende Automatik ist ein zusätzliches Plus.

Der Mitsubishi ASX sprintet in 11,5 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 114 PS in der Basismotorisierung und 150 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2,2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h. Die inzwischen erhältlichen, neuwertigen Antriebe sind ein zusätzliches Plus und stellen einen weiteren Grund dar, warum Kunden vermehrt einen Mitsubishi ASX kaufen. Egal ob als Gebrauchtwagen, Neuwagen, Jahreswagen oder Vorführwagen bei auto.de finden Sie mühelos ihren Traum-Mitsubishi zu unschlagbar günstigen Konditionen. Sie sind nur noch wenige Klicks von ihrem neuen Traumauto entfernt.