Der Mitsubishi L200 bleibt keine Antwort schuldig

Pickups wieder der L200 von Mitsubishi gehören zu einer immer beliebter werden Fahrzeugkategorie auf unseren Straßen. Sie gelten als robust, zustark, können auch mal asphaltierte Wege verlassen. Wenn sie dann noch eine hochwertige Verarbeitung und genügend Stauraum bieten wie der L200, dann ist die steigende Nachfrage verständlich. Mittlerweile kann man mit ihnen auch auf der Flaniermeile in der Innenstadt zeigen kann. Das markante Arbeitstier ist mit Automatik oder manueller Schaltung erhältlich. Das der L200 dabei mit Heckantrieb beziehungsweise Allrad erhältlich ist, ist dabei schon selbstredend.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Mitsubishi L200

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Mitsubishi L200 75 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,5-Liter-Maschine 181 PS. Somit sind 179 km/h Spitze drin. Die Antriebspalette besteht aus konventionellen Verbrennern (Benziner und Diesel). Auf auto.de bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchten des Mitsubishi L200. Der Traum-L200 ist nur wenige Klicks entfernt. Klicken, kaufen und durchstarten mit auto.de!