Mitsubishi Lancer Limousine: Allrad-Limousine mit vielen inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die Mitsubishi Lancer Limousine viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Baureihe wird seit 2007 gebaut. Die Mitsubishi Lancer Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Mitsubishi eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Vier-Stufen-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Was sind die technischen Daten der Mitsubishi Lancer Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Lancer mit einem 1,5-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 109 PS an. Maximal leistet er bis zu 295 PS in der Topmotorisierung. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 11,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 242 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 191 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 143 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1750 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 366 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 1 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 10,5 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 4,8 Litern Diesel bzw. 6,9 Litern arrangieren.

Ist der Innenraum der Mitsubishi Lancer Limousine ausgewogen und innovativ?

Die Verarbeitung der Mitsubishi Lancer Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Mitsubishi zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,51 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 1,76 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Mitsubishi Lancer vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Vier-Stufen-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der Lancer Limousine aus. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Mitsubishi: Der Lancer wird aber auch optional mit Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Mitsubishi Lancer Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Mitsubishi Lancer Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wie kann man sich ein günstiges Mitsubishi Lancer Limousine Angebot sichern?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Wer sich für die Mitsubishi Lancer Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Jetzt unschlagbar günstig Mitsubishi Lancer Limousine fahren!

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Lancer kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Mitsubishi Lancer zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Eine Limousine wie der Lancer entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Als flotte Fahrmaschine kann der Mitsubishi im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.