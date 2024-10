Der Mitsubishi Space Star überzeugt auf ganzer Linie

Mit dem Space Star landete Mitsubishi 2013 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Auf auto.de finden Sie den Mitsubishi Space Star in folgenden Varianten: Als Limousine. Der Mitsubishi Space Star muss nicht mehr allein mit Zweckmäßigkeit, Zuverlässigkeit und umweltfreundlichen Antrieben überzeugen. Jetzt kommt Emotion ins Spiel: Man kann ihn mögen, sogar bewundern und lieben. Früher konnte Mitsubishi in der Autowelt lange brillieren. Dann begann eine graue Phase. Überzeugend ist der Antrieb mit 80 PS Leistung und einem 1,2-Liter-Benziner samt niedrigerem Schwerpunkt. Für die Limousine mit elegantem Flair wird auch ein 1,0 Liter-Dreizylinder-Benziner mit 71 PS und einem maximalen Drehmoment von 88 Newtonmetern angeboten, für den auch klassische Automatik und eine Handschaltung im Programm ist.

Angenehm arbeitet der 80 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. Mit seinem 1,2-Liter-Benziner bringt Mitsubishi Space Star reichlich agilen Grip an den Start. 180 Stundenkilometern schafft die Limousine in der Spitze. Der Drei-Zylinder leistet mit 1,2 Litern Hubraum und 80 PS und 106 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 13,6 Sekunden. Trotz der Leistungs- und Drehmomentdaten (106 Nm ab 5000/min) bringt der Mitsubishi Space Star die Antriebskraft ohne störende Einflüsse auf Lenkung oder Durchdrehen der Räder auf die Straße. Bei 4,3 Litern je 100 Kilometer pendelt sich der Verbrauch ein. Der Space Star wiegt 1,67 Tonnen. Die Alltagstauglichkeit bleibt gewährleistet bei einem 209 Liter fassenden Gepäckabteil.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Mitsubishi Space Star

In Sachen Ausstattung lässt der Mitsubishi Space Star keine Wünsche offen. So sind Navigationssystem, Servolenkung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer zusammen mit Tagfahrlicht selbstverständlich serienmäßig an Bord. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Sechs-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Frontantrieb gehört beim Mitsubishi Space Star auch zum Repertoire.. ABS sowie ESP sind mit an Bord.

