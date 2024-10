Im Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid: Mit Allrad voran in die Zukunft

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Mitsubishi dem Eclipse Cross Plug-in-Hybrid zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform von Mitsubishi. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Die Markteinführung war vor null Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Mit seiner bulligen Optik und einem robust wirkenden Unterfahrschutz entspricht der knapp 4,53 Meter lange Mitsubishi Eclipse Cross den Erwartungen an das aktuelle SUV-Design. Die moderne Front mit der hoch angesetzten Motorhaube sorgt für einen auffälligen Auftritt. Von dem in dieser Fahrzeug-Kategorie so beliebten Hochsitz aus hat man einen guten Überblick auf das Verkehrsgeschehen. Trotz seiner Höhe zeigt das SUV erfreulich wenig Neigung oder Wanken in engeren Kurven. Das Fahrwerk ist dennoch relativ weich abgestimmt und wattiert Bodenunebenheiten nach Kräften weg. Die Servolenkung ist angenehm leichtgängig und dank Allrad** sicher auf jedem Untergrund.

Bietet der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid gute Fahrleistungen?

Ein Motor treibt den Mitsubishi an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Mitsubishi Eclipse Cross beim Fahren. Schon mit dem 188 PS starken Hybrid, hat man viel Fahrfreude. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 10,9 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 162 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 330 Newtonmeter in der Drehmomentspitze Auch im Segment der schwergewichtigen SUVs (immerhin wiegt der dicke Mitsubishi 2,43 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der Eclipse Cross wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 1,7 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt Mitsubishi als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Eclipse Cross damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der Mitsubishi hat neben Start-Stop-Automatik, einer Zentralverriegelung und einem USB-Anschluss auch noch vieles mehr an Bord. Für das Gepäck gibt es 359 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.108 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,99 Tonnen hat das Modell Eclipse Cross aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sechs-Stufen-Automatik. Eine Handschaltung ist für den Mitsubishi nicht erhältlich. Wer will, kauft sich einen Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Was gibt es beim Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Mitsubishi auf Innovation und spendiert dem Eclipse Cross zahreiche Systeme. Der Spurhalteassistent zum Beispiel ermöglicht unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo kann man den Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid günstig kaufen?

Auf auto.de den Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Vergleichsangebote für den Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid für nur 30.889 €

Unser erstes Angebot des Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 30.889 €. Sie sparen 7.300 € bei einem Listenpreis von 38.189 €. Das sind satte 19 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot des Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid für 39.249 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid können wir für 39.249 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 8.383 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 47.632 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 18 %. Ein Leasing ist für dieses Mitsubishi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den Eclipse Cross Plug-in-Hybrid für 357 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 7.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid bis zu 7.632 € sparen

Dieser Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 39.249 €. Man spart beachtliche 7.632 € zum herkömmlichen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 16 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 364 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 7.800 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid sichern!

Der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Eclipse Cross zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.