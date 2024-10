Der Kauf eines Mitsubishi ASX lässt keine Wünsche offen

Kein SUV wie der Mitsubishi ASX verheißt so viele unbegrenzte Möglichkeiten und Unabhängigkeit für Kunden, die die ausgetrampelten Pfade verlassen wollen um sich in neues Abenteuer zu begeben. Der ASX überzeugt bereits mit dem ersten Blick durch seine athletische Anziehungskraft. Er steht für ein aufregendes Fahrerlebnis. Umso besser überzeugt der Mitsubishi ASX mit seiner präzisen Automatik. Die fortschrittlichen Motoren (Benziner oder Diesel) weisen den Mitsubishi ASX den richtigen Weg in die Zukunft und machen aus SUV ein unschlagbar attraktives Angebot.

Mitsubishi ASX: 150 PS PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Mitsubishi ASX 114 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,2-Liter-Maschine 150 PS PS. Somit sind 200 km/h Spitze drin. Egal ob Benziner sowie Diesel, klassische Automatik oder manuell, der Mitsubishi ASX ist immer eine gute Kaufentscheidung. Bei auto.de finden Sie ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.