BMW 745 Limousine: Auftritt des schicken Bayern

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 745 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 333 PS schwebt die 1,9 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2001 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Die BMW 745 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wieviel Leistung hat die BMW 745 Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Bayer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Das Modell bietet bis zu 333 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der BMW 745 immerhin schon mit 299 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 745 in 6,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 450 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1750 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 700 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 9.5 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 11,6 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Ist der Innenraum der BMW 745 Limousine ausgewogen und innovativ?

Die BMW 745 Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Für das Gepäck gibt es 500 Liter Platz. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,9 Tonnen hat das Modell 745 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die 745-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des BMW 745 Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den BMW 745 Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man ein günstiges BMW 745 Limousine Angebot anfragen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen BMW bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Wer sich für die BMW 745 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Günstiger ist die BMW 745 Limousine nicht zu haben

Einist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelsbevorzugt, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Eine Limousine wie der 745 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Als flotte Fahrmaschine kann der BMW im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.