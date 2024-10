Der BMW X1 macht die Kaufentscheidung leicht

Der X1 ist das SUV von BMW. Seine Trümpfe im Ärmel ist eine stichhaltige Kombination, die Stil, Kraft und Dynamik ausstrahlt und diese mühelos an die Straße weitergibt, sofern man überhaupt auf dem Asphalt bleiben möchte. Der einzigartige Allradantrieb macht aus dem BMW X1 einen Überlebenskünstler par Excellence auch im Offroadbereich. Auch die Automatik überzeugt. Zusammen mit seinen modernen Motoren, angeboten werden Benziner und Diesel, ist der X5 genau das, was man sich wünscht: Eine perfekte Mischung aus Fahrspaß und Zuverlässigkeit.

116 PS oder 258 PS PS - Das ist die Frage beim BMW X1

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim BMW X1 116 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3-Liter-Maschine 258 PS PS. Somit sind 240 Stundenkilometern Spitze drin. Sind sowohl mit Benziner oder auch Diesel erhältlich. Damit ihre Suche zu einem glücklichen Ende kommt, bietet Ihnen auto.de eine große Auswahl an X1-Modellen zu günstigen Konditionen sowohl als Neuwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen.