Der BMW 535 Gran Turismo bleibt keine Antwort schuldig

Diese Baureihe des BMW 535 Gran Turismo hatte ihre Markteinführung im Jahr 2009 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der BMW 535 Gran Turismo ist erhältlich als Limousine. Insgesamt fährt der BMW 535 Gran Turismo sich damit etwas sportlicher als manche Konkurrenzmodelle mit Selbstzünder. Die normale Fahrwerkseinstellung hingegen ist sehr komfortabel und lässt kaum Bodenwellen zum Fahrer durchdringen.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 299 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 313 PS Leistung drin. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 3,0-Liter-Sechszylinder-Aggregat. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige BMW 535 Gran Turismo mit Bravour. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 6,3 Sekunden. 1500 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 630 Newtonmetern. Der Verbrauch hält sich mit 9,3 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. 2,13 Tonnen beträgt das Leergewicht des 5er. 5 Meter streckt sich der BMW in die Länge.

Nichts überzeugt mehr als ihr neuer BMW 535 Gran Turismo

Es werden Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, 4-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Bi-Xenon-Scheinwerfer mitgeliefert. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Acht-Gang-Automatik zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Die Limousine wird mit Heckantrieb angeboten. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der BMW 535 Gran Turismo über Allradantrieb. Der Fahrer lässt sich durch die Assistenz-Systeme unterstützen wie Spurhalteassistent sowie Spurwechselassistent. ABS, ESP und Traktionskontrolle sind beim BMW 535 Gran Turismo vorhanden.

der BMW 535 Gran Turismo hat es Ihnen angetan?

Egal ob Sie auf der Suche nach einem Neuwagen, einem Jahres- oder Vorführwagen oder einem gut gepflegten Gebrauchtwagen sind, bei auto.de finden Sie immer das beste Angebot! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!