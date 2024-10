Der BMW 435 Gran Coupé ist als Limousine erhältlich.

Als BMW den 435 Gran Coupé vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2014 erstmals die Bühne betrat. Der BMW 435 Gran Coupé kann als Limousine geordert werden. Die Limousine ist 4,64 Meter lang und wirkt dabei elegant und damit eigenständig in ihrer Erscheinung. Sie wird mühelos ihre Freunde finden. Die BMW-Prognose, dass die Nachfrage vermehrt anziehen wird, könnte sich bewahrheiten. Die Zahl der Limousinenfreunde wächst auch in Deutschland wieder.

Der Motor wird angetrieben von 313 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Mit dem 3,0-Liter-Benziner zeigt sich der 435 Gran Coupé deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 Stundenkilometern. Für den Standardsprint rechnet BMW mit weniger als 5,5 Sekunden. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 630 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 1500 Touren an. Der Verbrauch von 8,3 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. Der BMW 435 Gran Coupé bringt 1,83 Tonnen auf die Waage. 480 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der BMW hat eine Länge von 4,64 Meter.

Bei der serienmäßigen und optionalen Ausstattung müssen sich andere warm anziehen. Da gibt es etwa Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, ein Navigationssystem, eine Servolenkung, eine Sitzheizung, eine Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und sogar Xenon-Scheinwerfer. Den 435 Gran Coupé gibt es mit manueller Sechsgang-Handschaltung. Durch die präzise Acht-Gang-Automatik hängt der BMW gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim BMW ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen.. ABS sowie ESP sind mit an Bord.

