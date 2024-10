BMW iX3 - 286 PS aus der Steckdose

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der BMW iX3 viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt einem bei dem deutschen SUV das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der iX3 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der BMW durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Die Baureihe wird seit 2020 gebaut. Mit dem BMW iX3 hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Vom Gefühl her zählt der BMW natürlich nicht zu den ganz wilden und kompromisslosen Vertretern seiner Zunft. Im SUV-Segment kann man mit der gebotenen Leistung und dem abgerundeten Fahrkomfort des Elektro-Motors sehr gut leben und findet in ihm einen zuverlässigen Begleiter im Alltag.

Macht der BMW iX3 als Elektroauto eine gute Figur?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Münchner an. Immerhin bis zu 286 PS liefert der E-Antrieb als maximale Systemleistung ab. Der angenehm ruhig agierende Elektro-Motor beschleunigt den Wagen in 6,8 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 180 km/h schnell. Der Motor bietet 400 Newtonmeter Drehmoment. Aber zunächst ist es gut, dass es dank BMW jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen iX3 wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Welche Komfortmerkmale hat der BMW iX3?

Ab Werk besitzen die iX3-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise 4-Zonen-Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 510 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,73 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.560 Liter Stauraum. Das Gewicht von 2,73 Tonnen geht für ein SUV wie dem BMW iX3 vollkommen in Ordnung. Die Motorleistung wird von einer Ein-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit Allrad zu haben.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des BMW iX3?

Das SUV bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der iX3 gut aufgestellt. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW iX3 als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den BMW iX3?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am BMW und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des BMW iX3 auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: BMW iX3 günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der BMW iX3 für nur 68.949 €

Unser erstes Angebot des BMW iX3 hat einen Kaufpreis von 68.949 €. Sie sparen 8.973 € bei einem Listenpreis von 77.922 €. Das sind satte 12 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den BMW iX3 mit 645 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 13.700 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den BMW iX3: 49.249 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim iX3 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW iX3 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

BMW iX3: Bei uns für nur 60.649 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser BMW iX3 ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 60.649 €. Man spart beachtliche 6.500 € zum herkömmlichen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 10 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 565 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 12.100 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim BMW iX3

Der BMW iX3 wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den iX3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.