Bereits das Design des BMW 114 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Auf auto.de finden Sie den BMW 114 in folgenden Varianten: Als Limousine. Zusammen mit reichlich Platz für die Passagiere verwöhnt der BMW 114 also mit guter Alltagstauglichkeit, wozu auch eine insgesamt gute Rundumsicht beiträgt.

Angenehm arbeitet der 102 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. Der Motor schöpft seine Kraft aus 1,6 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. 195 km/h schafft die Limousine in der Spitze. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 12,2 Sekunden ist der BMW 114 auf Tempo 100. Die kräftigste Variante stemmt 235 Newtonmeter Drehmoment bei 1500 U/min. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 5,7 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. Der BMW 114 bringt 1,98 Tonnen auf die Waage. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 360 Liter, 1200 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 4,32 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des BMW 114. Es gehören unter anderem Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 4-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer zum Serienumfang. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Die Limousine wird mit Heckantrieb angeboten. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim BMW 114 alle Assistenten an Bord sind wie Spurwechselassistent, die in seiner Klasse üblich sind. Standardmäßig gibt es für den 114 ABS, ESP und Traktionskontrolle.

