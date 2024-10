BMW 118 Limousine: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Die flinke BMW 118 Limousine überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Die Baureihe wird seit 2004 gebaut. Derzeit sieht man die deutsche Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer BMW 118 Limousine auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Bayern andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 4,23 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Bayern extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Wieviel Leistung hat die BMW 118 Limousine?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Bayer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 143 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 122 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen BMW. Und mit 10 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Bayer zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 8,9 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 201 km/h möglich. Der Motor hat 180 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1750 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 300 Newtonmeter Drehmoment an. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 6 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 7,8 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Ist der Innenraum der BMW 118 Limousine ausgewogen und innovativ?

Die BMW 118 Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 330 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.150 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,24 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,75 Tonnen hat das Modell 118 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der BMW 118 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die 118-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat.

Gilt Safety First auch für den BMW 118 Limousine?

Umso größer trumpft der Bayer dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den BMW 118 Limousine mit ein.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für die BMW 118 Limousine?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen BMW 118 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 118 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des BMW 118 Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre BMW 118 Limousine

Die BMW 118 Limousine für nur 19.448 €

Unser erstes Angebot der BMW 118 Limousine hat einen Kaufpreis von 19.448 €. Sie sparen 1.200 € bei einem Listenpreis von 20.648 €. Das sind satte 6 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den BMW 118: 24.348 €

Neben dem ersten Angebot können wir den BMW 118 auch für 24.348 € anbieten, statt bisher für 27.048 €. Der Rabatt von 2.700 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 118 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW 118 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

BMW 118 Limousine: Bei uns für nur 17.489 € als echtes Schnäppchen zu haben

Im Moment bieten wir den BMW 118 auch für 17.489 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 19.089 € liegt. Bei 8 % Ersparnis kann man den schicken Bayer sehr günstig kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der 118 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim BMW 118 Limousine

Der positive Eindruck der BMW 118 Limousine überwiegt eindeutig. Die Kompakt-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft Spaß bereitet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der niedrige Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.