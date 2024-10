BMW X5 M: Premium-SUV ohne Premiumanspruch

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines BMW X5 M Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die Erfolgsgeschichte des BMW X5 M beginnt im Jahr 2000. Der BMW X5 M bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der X5 hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Der X5 M ist wirklich ein BMW - vom großen Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 4,67m lange xDrive-Allrad-BMW ist ein positiv auffallender, imposanter Vertreter im Segment der SUV.

Bietet der BMW X5 M gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der X5 mit einem 3,0-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 184 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 360 PS in der Topmotorisierung. Und mit 10,1 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Münchner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 4,8-Liter-Motor auf Touren und in 6,1 Sekunden auf Tempo 100. Dabei wird er bis zu 246 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 200 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 300 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3700 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 500 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3700 U/min. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 8.6 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 14,9 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Liefert der BMW X5 M genügend Funktionalität im Alltag?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der X5 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Multifunktionslenkrad, Bluetooth-Schnittstelle bis Navigationssystem alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch BMW eben. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.550 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,67 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,87 Tonnen hat das Modell X5 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Fünf-Stufen-Steptronic-Automatik. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem BMW: Das Premium-SUV wird nur mit xDrive-Allrad angeboten. Das ist in diesem Segment auch nicht anders zu erwarten.

Bringt Sie ein BMW X5 M sicher von A nach B?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des BMW X5 M sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo gibt es hohe Rabatte für den BMW X5 M?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am BMW und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des BMW X5 M auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Vergleichsangebote für den BMW X5 M: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der BMW X5 M für nur 102.358 €

Unser erstes Angebot des BMW X5 M hat einen Kaufpreis von 102.358 €. Sie sparen 19.532 € bei einem Listenpreis von 121.890 €. Das sind satte 16 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den BMW X5 M mit 760 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 20.400 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

BMW X5 M: Günstige Alternativen mit 34.116 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des BMW X5 M können wir für 139.458 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 34.116 € zum Marktpreis von 173.574 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 20 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den X5 mit 968 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 27.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim BMW X5 M bis zu 36.753 € sparen

Im Moment bieten wir den BMW X5 auch für 164.249 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 36.753 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 201.002 € liegt. Bei 18 % Ersparnis kann man den schicken Münchner zu außerordentlich attraktiven Konditionen kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der X5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 1.176 € vor und eine Anzahlung von 32.800 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der BMW X5 M nicht zu haben

Der BMW X5 M wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den X5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.