BMW 640 Gran Coupé: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Es gibt viele gute Gründe, die für einen BMW 640 Gran Coupé sprechen. Beim BMW 640 Gran Coupé ist es die Mischung, die aus ungestümer Kraft und bequemen Interieur alltagstauglichen Langstreckenkomfort bescheren. Die Neuauflage des Sportwagens ist weiterhin als Coupé erhältlich. Die Erfolgsgeschichte des BMW 640 Gran Coupé beginnt im Jahr 2012. Bewunderung kann sich ein Mensch auf zwei Arten verdienen: durch gutes Aussehen und Spitzenleistungen. Beides fügt sich beim Menschen seltener zusammen als beim Auto, bei dem Designer und Entwickler die Dinge in der Hand haben. Sie können ihr Ideal formen und Perfektes schaffen. Manchmal gelingt das. Ein überwältigendes Aussehen hat man diesem Coupé von BMW längst bescheinigt. Jetzt kommt beim BMW 640 Gran Coupé auch noch die satte Leistung dazu.

Was sind die technischen Daten des BMW 640 Gran Coupé?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 640 Gran Coupé mit einem 3,0-Liter-Motor. Ein alternativer Motor, den BMW anbietet, liefert auf Wunsch noch mehr Leistung und krönt die Leistung des Münchners. Das Modell bietet bis zu 320 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der BMW 640 Gran Coupé immerhin schon mit 313 PS an den Start. Er sprintet in 5,4 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 450 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 630 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 7,9 bis 7,9 Litern Benzin rechnen. Bei den Diesel-Motoren sind es zwischen 1 und 1 Litern.

Welche Komfortmerkmale hat der BMW 640 Gran Coupé?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Bluetooth-Schnittstelle, Zentralverriegelung, Klimaanlage beziehungsweise 4-Zonen-Klimaautomatik, Start/Stop-Automatik, Servolenkung, Sitzheizung, Navigationssystem, Lenkradheizung, USB-Anschluss und Sprachsteuerung. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 460 Liter - ein ordentlicher Wert für 5,01 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.265 Liter Stauraum. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,08 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik ausgeliefert. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der 640 Gran Coupé ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Aber wer will, sucht sich einen BMW 640 Gran Coupé mit xDrive-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Nimmt man im BMW 640 Gran Coupé sicher am Straßenverkehr teil?

Das Coupé bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der 640 Gran Coupé gut aufgestellt. ESP, ABS und Traktionskontrolle tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem BMW 640 Gran Coupé beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der BMW 640 Gran Coupé ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem BMW 640 Gran Coupé wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wie einfach kann man einen BMW 640 Gran Coupé im Internet kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des BMW 640 Gran Coupé zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Ein Familienauto ist der BMW 640 Gran Coupé mit Sicherheit nicht, aber wer Sportwagen liebt, reichlich Fahrspaß möchte und das alles zu einem annehmbaren Preis, der hat hier sein Auto gefunden.