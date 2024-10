Mercedes A-Klasse Limousine: Schicke Schale mit modernem Technik-Kern

Bei Mercedes-Benz geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Mercedes-Benz A 160 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 95 PS schwebt die 2,04 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Der Siegeszug der Mercedes-Benz A 160 Limousine beginnt im Jahr 2004. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Mercedes-Benz den A 160. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Mercedes-Benz schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm keine Mühe machen wird. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Mercedes-Benz geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Welche Leistungsdaten liefert die Mercedes-Benz A 160 Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Untertürkheimer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,5 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann auf 95 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Die 15,3 Sekunden, die der Mercedes-Benz dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem A 160 nur 13,5 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Dabei wird er bis zu 170 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 165 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 140 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 200 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 7,2 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5.

Wie komfortabel ist man im Mercedes-Benz A 160 Limousine unterwegs?

Fahrtechnisch kann der Untertürkheimer sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Mercedes-Benz A 160 Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Mercedes-Benz eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Mit 3,84 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 2,04 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Mercedes-Benz A 160 vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. In Verbindung mit der G-Tronic-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der A 160 Limousine aus.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der Mercedes-Benz A 160 Limousine?

Seitenairbags, ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Mercedes A-Klasse Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Mercedes A-Klasse Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man ein günstiges Mercedes A-Klasse Limousine Angebot anfragen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Mercedes-Benz und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote anbieten können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Mercedes-Benz A 160 Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Mercedes-Benz A 160 Limousine

Die Mercedes-Benz A 160 Limousine für nur 23.648 €

Unser erstes Angebot der Mercedes-Benz A 160 Limousine hat einen Kaufpreis von 23.648 €. Sie sparen 900 € bei einem Listenpreis von 24.548 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot der Mercedes-Benz A 160 Limousine für 28.148 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim A 160 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Mercedes-Benz A 160 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Mercedes A-Klasse Limousine bis zu 500 € sparen

Diese Mercedes-Benz A 160 Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 22.749 €. Man spart beachtliche 500 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 2 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Mercedes A-Klasse Limousine fahren!

Die Mercedes-Benz A 160 Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A 160 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.