Warum es sich lohnt einen Mercedes-Benz S 600 zu kaufen

Als Mercedes-Benz den S 600 vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2005 erstmals die Bühne betrat. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz S 600 in folgenden Varianten: Als Limousine. Ein 6,0-Liter- setzt 530 PS mittels einer Automatik in tosende Traktion um. In 5 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Mercedes-Benz S 600 lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Mercedes-Benz mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Mercedes-Benz kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht.

Der Motor wird angetrieben von 530 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Das Werk bietet 6,0 Liter Hubraum für den S 600 an. Dabei bewegt der S 600 sich mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Klassenniveau. Es vergehen immerhin zwischen null und 100 km/h gerade 5 Sekunden. Der Hersteller bietet 830 Newtonmeter maximales Drehmoment (Nm) über den breiten Drehmomentbereich bis 1900 Umdrehungen pro Minute (U/min). Langstrecken werden mit 14,3 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. Der Mercedes-Benz S 600 bringt 1,9 Tonnen auf die Waage. Mit 5,45 Meter verfügt der S 600 über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 500 Liter Kofferraumvolumen.

Der Mercedes-Benz S 600 ist mit Heckantrieb zu haben

Der Mercedes-Benz S 600 bringt Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS), Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Fünf-Gang-Automatik zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Die Limousine wird mit Heckantrieb angeboten. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Mercedes-Benz S 600 alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS und ESP.

Mit ein paar Klicks zu Ihrem Mercedes-Benz S 600 Traumwagen!

Holen Sie sich jetzt ein unverbindliches Angebot für den Mercedes-Benz S 600 bei auto.de. Bei uns finden Sie die besten Angebote für Neu- und Gebrauchtwagen. Jetzt zugreifen!