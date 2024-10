Der Mercedes-Benz E 63 AMG überzeugt auf ganzer Linie

Als Mercedes-Benz den E 63 AMG vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2002 erstmals die Bühne betrat. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz E 63 AMG in folgenden Varianten: Als Kombi oder auch als Limousine. Ein 6,2-Liter-Acht-Zylinder-Motor setzt 612 PS mittels einer Automatik in tosende Allrad-Traktion um. In 4,6 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Mercedes-Benz E 63 AMG lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Mercedes-Benz mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Mercedes-Benz kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht. Die Autobauer von Mercedes-Benz gelten als Spezialisten für geräumige Kombis und offensichtlich haben die Entwickler diese Fähigkeiten trotz der Konzentration auf die SUV-Manie nicht verlernt. Mit dem Mercedes-Benz E 63 AMG zeigen sie vielmehr, dass schöne Kombis noch immer ihre Berechtigung auf einem Markt haben, der inzwischen in allen Segmenten von den hochbeinigen Stadtgeländewagen dominiert wird.

Die Motorleistung der aktuellen Baureihe des Mercedes-Benz E 63 AMG ist mittlerweile auf potente 612 PS angestiegen. Der 6,2-Liter-Achtzylinder-Motor setzt mittels Sieben-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mercedes-Benz E 63 AMG mit Bravour. In 4,6 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Mercedes-Benz mitbringt. Die Maximalleistung steht bei 5200 U/min an, das maximale Drehmoment von 850 Nm sorgt für Drehfreude. Der reale Verbrauch bleibt mit 1,0 Liter je 100 Kilometer moderat. 2,07 Tonnen beträgt das Leergewicht der E-Klasse. Mit 4,93 Meter verfügt der E 63 AMG über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 540 Liter Kofferraumvolumen, das maximale Ladevolumen liegt bei 1950 Liter.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Mercedes-Benz E 63 AMG

Bei der serienmäßigen und optionalen Ausstattung müssen sich andere warm anziehen. Da gibt es etwa Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, ein Navigationssystem, eine Servolenkung, eine Sitzheizung, Sprachsteuerung, eine Start/Stop-Automatik, ein USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und sogar Bi-Xenon-Scheinwerfer. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Sieben-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Besonders punktet hier der E 63 AMG mit sein Allrad. Serienmäßig oder gegen Aufpreis bestellbaren Assistenz-Systeme wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent sollen Unfälle erst gar nicht geschehen lassen. Der Fahrer des Mercedes-Benz E 63 AMG erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS und ESP.

Jetzt zugreifen! Angebot anfordern und schon bald mit dem Mercedes-Benz E 63 AMG durchstarten!

