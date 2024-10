Die auto.de Kaufempfehlung zum Mercedes-Benz SL 350

Der Mercedes-Benz SL 350 ist bei uns seit 2001 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz SL 350 in folgenden Varianten: Als Cabrio.

Sportlich, sinnlich, massiv und schnittig-seriös fährt das Cabrio vor. Hightech inklusive für betörende Fahrleistungen und hohe Sicherheit, sollen die Kunden von diesem attraktiven Angebot überzeugen. Weil die Motoren mit hoher Durchzugskraft aufwarten, die serienmäßig automatisch schaltenden Getriebe sehr wachsame Aggregate sind und die aufwendigen Fahrwerke hohe Sicherheits-Reserven bereit halten, lassen sich mit satter Beschleunigung aus Kurven und Kehren heraus trotz gesetzlicher Limits angenehme Reisedurchschnitte erzielen. Das gilt auch für den nach oben grenzenlos offenen Zustand des Mercedes-Benz SL 350.

Angenehm arbeitet der 316 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. Unserer Geheimtipp ist der Mercedes-Benz SL 350 mit seinem 3,5-Liter-Motor. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 Stundenkilometern liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mercedes-Benz SL 350 mit Bravour. In 7,2 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Mercedes-Benz mitbringt. Das Fahrzeug zeigt bei dem zur Verfügung stehenden Drehmoment von 370 Newtonmetern nicht die Spur einer Überforderung. Langstrecken werden mit 11,7 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. 2,07 Tonnen beträgt das Leergewicht des SL. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der SL 350 geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,62 Meter.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 316 PS: Der Mercedes-Benz SL 350

Typisch für den Mercedes-Benz SL 350 ist die Ausstattung. Die seit 2001 erhältlichen Modelle glänzen mit Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Tagfahrlicht LED und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Den SL 350 gibt es mit manueller Sechsgang-Handschaltung. Mercedes-Benz hat mit der Sechs-Zylinder-Version von Hause aus die Fünf-Gang-Automatik mitgegeben. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten.. Standardmäßig gibt es für den SL 350 ABS, ESP und Seitenairbag.

Sie sind nicht mehr weit von Ihrem Mercedes-Benz SL 350 entfernt!

Greifen Sie zu. Ihr neuer Mercedes-Benz SL 350 steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.