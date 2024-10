Mercedes-Benz X 250: Jetzt bei auto.de erhältlich

Bereits das Design des Mercedes-Benz X 250 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Mercedes-Benz X 250 kann als Pickup geordert werden.

Mercedes-Benz bringt mit dem X 250 einen Pickup, der auf den europäischen Markt einen Hauch an Freiheit versprühen soll. Seine Einsatzfreude in Feld, Wald und Wiesen stellt er gerne unter Beweis. Auch nach tagelangen Regenfällen wühlte sich der Offroader – selbst auf der Serienbereifung – erfolgreich durch das Gelände. Hinzu kommen eine große Ladefläche, ein breites Angebot an Zubehör und eine robuste, markante Karosserie, die den neuen Geländespezialisten von Mercedes-Benz gegenüber den Mitbewerbern auszeichnen. Der X 250 kommt mit Allradantrieb und einer komfortablen Doppelkabine.

Beim Mercedes-Benz X 250 mit 190 PS reißt der Riemen sofort an. Der Motor schöpft seine Kraft aus 2,3 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. Bei 184 km/h endet der Vortrieb. In 11,8 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Mercedes-Benz mitbringt. Nicht nur durch die 450 Newtonmeter Drehmoment steht die X-Klasse gut da, sondern auch beim Sound. Der Mercedes-Benz kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Der Verbrauch hält sich mit 7,9 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der X 250 wiegt 1,92 Tonnen. Bei einer Fahrzeuglänge von 5,34 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Der Mercedes-Benz X 250 sprintet in 11,8 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des Mercedes-Benz X 250. Es gehören unter anderem Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und LED-Scheinwerfer zum Serienumfang. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Durch die präzise Sieben-Gang-Automatik hängt der Mercedes-Benz gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Mercedes-Benz X 250 alle Assistenten an Bord sind wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent, die in seiner Klasse üblich sind. Standardmäßig gibt es für den X 250 ABS und ESP.

