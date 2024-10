Mercedes-Benz EQV: Premium-Transporter und Van mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Transporter viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Mercedes-Benz EQV das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der EQV ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Mercedes-Benz durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Ein Van wie der Mercedes-Benz EQV ist die automobile Antwort auf das legendäre Schweizer Offiziersmesser. Diese Raumwunder bewähren sich sowohl im Handwerk als auch bei Familien oder Hobbysportlern und bei der Lösung von größeren Transportaufgaben. Nachdem die Gattung der klassischen Familien-Vans zunehmend von den sportlichen Nutzfahrzeugen SUV verdrängt wird, fährt jetzt auch wieder der Mercedes-Benz EQV in die Lücke. Die Markteinführung war vor einem Jahr. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Ein klassisches Familienauto ist der Van. Eine sehr gute Wahl ist zum Beispiel der Mercedes-Benz EQV. Auf knapp fünf Metern Länge findet der Nachwuchs die großzügigsten Platzverhältnisse diesseits der Kleinbus-Klasse vor. Sicht und Kopffreiheit gehen in Ordnung, häufig kann das Gestühl im Innenraum durch Verschieben und Wegklappen relativ frei arrangiert werden, sodass neben sieben- auch sechs- oder viersitzige Konfigurationen möglich sind. Gegen Aufpreis kann man meist auch Komfort- und Infotainment-Extras für die Fondplätze bekommen, etwa Klimaautomatik oder Videosysteme. Der EQV mit seinem kantigen Design sorgt für Aufsehen, nicht nur äußerlich. Im Inneren bietet er mehr und moderne Features als sein Vorgänger und das Cargo-Abteil auf der Hinterachse kann mit noch mehr Paketen, Baustoffen oder Werkzeugen beladen werden. Ein Mercedes-Benz EQV muss Versatilität im Berufsalltag liefern, um mit jedem konkurrierenden Transporter weiter mithalten zu können. Das gelingt dem Mercedes-Benz und so ist es nicht verwunderlich, dass er sich bei seiner Käuferschaft großer Beliebtheit erfreut. Zu verdanken hat er es auch seinen vielen, verschiedenen Ausstattungs- und Karosserievarianten, die jetzigen Interessenten und zukünftigen Besitzern zur Auswahl stehen.

Wieviel Leistung hat der Mercedes-Benz EQV?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Schwaben an. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 95 PS beziehungsweise bis zu 204 PS. Und mit 9,5 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Schwabe zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Mercedes-Benz für den EQV im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren Motor auf Touren und in 9,5 Sekunden auf Tempo 100. Dabei wird er bis zu 160 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 140 km/h Spitze. Der Motor hat 362 Newtonmeter Drehmoment. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Mercedes-Benz jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen EQV wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Mercedes-Benz EQV?

Mit Multifunktionslenkrad, Servolenkung sowie Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik bietet der Mercedes-Benz EQV als Zusatz weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 1030 Liter - ein ordentlicher Wert für 5,37 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 4.630 Liter Stauraum. Auf der Straße zeigt sich der Elektromotor von seiner Drehmoment-starken Seite und macht den 3,5 Tonnen schweren Schwabe durchaus flott. Die Motorleistung wird von einer Ein-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Serienmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Was gibt es beim Mercedes Benz EQV in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Der Transporter und auch der Van bieten zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der EQV gut aufgestellt. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Mercedes Benz EQV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie günstig Mercedes-Benz EQV fahren?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Mercedes-Benz EQV kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den EQV finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Mercedes Benz EQV. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: Mercedes-Benz EQV günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Mercedes-Benz EQV für nur 53.689 €

Wer sich für den Mercedes-Benz EQV entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 53.689 € spart man 4.900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 58.589 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 8 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim EQV kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Mercedes-Benz EQV zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Zur Zeit bieten wir den Mercedes-Benz EQV auch für 67.649 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der EQV entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Mercedes Benz EQV

Der Mercedes-Benz EQV wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den EQV zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.