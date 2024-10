Der Kauf eines Mercedes-Benz CLS 63 AMG: Die richtige Entscheidung

Als Mercedes-Benz den CLS 63 AMG vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2004 erstmals die Bühne betrat. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz CLS 63 AMG in folgenden Varianten: Als Limousine. Der Mercedes-Benz CLS 63 AMG muss nicht mehr allein mit Zweckmäßigkeit, Zuverlässigkeit und umweltfreundlichen Antrieben überzeugen. Jetzt kommt Emotion ins Spiel: Man kann ihn mögen, sogar bewundern und lieben. Früher konnte Mercedes-Benz in der Autowelt lange brillieren. Dann begann eine graue Phase. Überzeugend ist der Antrieb mit 585 PS Leistung und einem 6,2-Liter-Benziner samt niedrigerem Schwerpunkt. Für die Limousine mit elegantem Flair wird auch ein 5,5 Liter-Achtzylinder-Benziner mit 514 PS und einem maximalen Drehmoment von 630 Newtonmetern angeboten, für den auch im Programm ist.

585 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Das Werk bietet 6,2 Liter Hubraum für den CLS 63 AMG an. Die Spitze liegt bei 250 km/h. Für den Standardsprint rechnet Mercedes-Benz mit weniger als 4,5 Sekunden. 5200 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 800 Newtonmetern. Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 14,5 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser Mercedes-Benz. Die Kohlendioxidemissionen liegen demnach bei 345 Gramm pro Kilometer. 2,11 Tonnen beträgt das Leergewicht des CLS. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der CLS 63 AMG geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,94 Meter.

Diese Version des Mercedes-Benz CLS 63 AMG verfügt über Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS), Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Die Sieben-Stufen-Automatik arbeitet ohne zum Nachteil ins Gewicht zu fallen, ganz im Gegenteil: Sie schaltet schnell, sauber und präzise. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Einige Ausstattungsvarianten verfügen über Allradantrieb.. ABS sowie ESP sind mit an Bord.

