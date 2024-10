Der Kauf eines Mercedes-Benz GLA 200: Die richtige Entscheidung

Mit dem GLA landete Mercedes-Benz 2014 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der Mercedes-Benz GLA 200: Verfügbar als SUV.

Mercedes-Benzs SUV-Herde hat sich prächtig entwickelt. In den vergangenen Jahren ist die SUV-Familie auf mehrere Mitglieder angewachsen, weitere sind schon avisiert. Ein bekannter Spross ist der GLA 200, ein stattlicher Allradler, der es vor allem mit der heimischen Konkurrenz aufnehmen will. Einen 4,42 Meter langen Personenwagen zu konstruieren, um anschließend den hinten sitzenden Passagieren durch ein stark abfallendes Dach den Freiraum zu beschneiden, erscheint zunächst widersinnig. Da sich aber modebewusste Menschen seit Jahrzehnten in enge Kleider, Hosen oder Jacken zwängen, um schick auszusehen, ist dieses Phänomen zumindest erklärbar.

Die Motorleistung der aktuellen Baureihe des Mercedes-Benz GLA 200 ist mittlerweile auf potente 156 PS angestiegen. Das Werk bietet 2,1 Liter Hubraum für den GLA 200 an. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 215 Stundenkilometern liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mercedes-Benz GLA 200 mit Bravour. Der Vier-Zylinder leistet mit 2,1 Litern Hubraum und 156 PS und 300 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 9,9 Sekunden. Nicht nur durch die 300 Newtonmeter Drehmoment steht der GLA gut da, sondern auch beim Sound. Der Mercedes-Benz kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Das Triebwerk überzeugt mit seiner bulligen Durchzugskraft und auch bei schneller Fahrweise mit einem moderaten Verbrauch von 5,9 Litern. Der Mercedes-Benz GLA 200 bringt 1,8 Tonnen auf die Waage. Der Mercedes-Benz hat eine Länge von 4,42 Meter.

Der Mercedes-Benz GLA 200 versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des Mercedes-Benz GLA 200. Es gehören unter anderem Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer zum Serienumfang. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Aber darüber hinaus ist ebenfalls eine geschmeidig schaltende Sieben-Stufen-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zu haben. Besonders punktet hier der GLA 200 mit sein Allrad. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 300 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb.. ABS und ESP sind beim Mercedes-Benz GLA 200 vorhanden.

Mit ein paar Klicks zu Ihrem Mercedes-Benz GLA 200 Traumwagen!

Holen Sie sich jetzt bei auto.de schnell und unverbindlich ein Angebot für den Mercedes-Benz GLA 200 ein. Bei auto.de finden Sie Neuwagen oder top gepflegte Gebrauchtwagen zu günstigen Konditionen. Schnell sein lohnt sich!