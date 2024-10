Der Mercedes-Benz C 300 ist als Cabrio erhältlich.

Mercedes-Benz bringt 2007 die neue Generation seines beliebten C 300 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Cabrio ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Mercedes-Benz C 300 ist erhältlich als Cabrio, Coupé, Kombi oder Limousine. Ein 3,0-Liter-Sechs-Zylinder-Motor setzt 258 PS mittels einer Automatik in tosende Allrad-Traktion um. In 7,5 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Mercedes-Benz C 300 lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Mercedes-Benz mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Mercedes-Benz kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht. In Deutschland startet der Mercedes-Benz C 300 zunächst mit dem 231 PS starken Diesel samt Allradantrieb, und Sieben-Gang-Automatik. Dank des maximalen Drehmoments von 540 Newtonmeter legt der Kombi erfreulich munter los: Angesichts des Leergewichts von 2,81 Tonnen sind die 7,5 Sekunden für den Standard-Sprint auf 100 Stundenkilometer und die 250 Stundenkilometern Spitze sehr ordentliche Werte. Je nach Bereifung liegt der Normverbrauch bei 9,8 Litern je 100 Kilometer. Und der CO2-Ausstoß bewegt sich dementsprechend bei 230 g/km.

Der Motor brummelt so angenehm vor sich hin, wie es letztlich nur ein Sechszylinder kann. Wir bezeugen dieser langsam vom Aussterben bedrohten Gattung trotz ihres Verbrauchs an dieser Stelle allen Respekt, zumal sowohl der Motor wie auch das gesamte Cabrio nicht zu Geschwindigkeitsorgien animiert. Vielmehr gibt man als Fahrer im Mercedes-Benz C 300 Cabrio vor allem bei geöffnetem Dach gerne den Gentlemen-Driver, der die aufmüpfigen Jungfahrer mit souveränem Lächeln vorbeiwinkt.

Der Mercedes-Benz C 300: Balance aus Souveränität und Bissigkeit. Ein solch glückliches Händchen hätte man den Mercedes-Benz-Designern schon bei anderer Gelegenheit gewünscht: Eine augenschmeichelnde Sinfonie aus hochwertigen Materialien ist das Coupé C 300 geworden, ein Coupé in feiner Balance zwischen traditionellen Stilelementen und zukunftsweisender Formensprache.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 231 PS bis 258 PS. Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Motor setzt mittels Sieben-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 Stundenkilometern. Der 100er-Sprint ist in 7,5 Sekunden absolviert. Der Antrieb liefert seine 258 PS bei 2500 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 540 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 9,8 Litern und einem CO2-Ausstoß von 230 g/Km. Der C 300 wiegt 2,81 Tonnen. Der Mercedes-Benz hat eine Länge von 4,75 Meter.

Der Mercedes-Benz C 300 ist mit Heckantrieb oder Allrad zu haben

Der Mercedes-Benz C 300 kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und zu guter letzt Bi-Xenon-Scheinwerfersind auf der Haben-Seite zu finden. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Sieben-Gang-Automatik verantwortlich. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Besonders punktet hier der C 300 mit sein Allrad.. ABS sowie ESP sind mit an Bord.

