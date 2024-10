Der Hyundai i20 N bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Hyundai geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Hyundai i20 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 120 PS schwebt die 1,73 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Im Jahr 2012 verlässt der Hyundai erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Derzeit sieht man der i20 N oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang eines Hyundai i20 N auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Koreaner andere aktuelle Modelle der Konkurrenz alt aussehen lässt, ist ein Urteil, das Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 4,07 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Koreaner extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Kann der mit Benzin befeuerte Hyundai i20 N mit Leistung beeindrucken?

Der 1,4-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 75 PS beziehungsweise bis zu 120 PS. Die 16 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem i20 nur 10,2 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 158 km/h. Hinzu kommen mindestens 121 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 240 Newtonmeter haben. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 6,4 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Hyundai i20 N?

Fahrtechnisch kann der Koreaner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Hyundai i20 N Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Hyundai eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Die Platzverhältnisse im i20 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 295 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.060 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,07 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,71 Tonnen hat das Modell i20 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance der Limousine liefert. Der Hyundai i20 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Gilt Safety First auch für den Hyundai i20 N?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Hyundai i20 N als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Hyundai i20 N günstig kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Hyundai bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Hyundai i20 N sichern

Der Hyundai i20 N für nur 20.448 €

Unser erstes Angebot des Hyundai i20 N hat einen Kaufpreis von 20.448 €. Sie sparen 6.152 € bei einem Listenpreis von 26.600 €. Das sind satte 23 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Für Sie können wir den Hyundai i20 N mit 154 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 4.000 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Hyundai i20 N: Günstige Alternativen mit 5.283 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf des Hyundai i20 N können wir für 20.448 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 5.283 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 25.731 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 21 %. Ein Leasing ist für dieses Hyundai-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den i20 N für 162 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 4.000 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Hyundai i20 N bis zu 3.481 € sparen

Momentan bieten wir den Hyundai i20 auch für 18.389 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 3.481 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 21.870 € liegt. Bei 16 % Ersparnis kann man den schicken Koreaner zu außerordentlich attraktiven Konditionen erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der i20 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 154 € vor und eine Anzahlung von 3.600 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Hyundai i20 N fahren!

Der positive Eindruck des Hyundai i20 N überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft , begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.