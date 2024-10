Hyundai Tucson Mildhybrid: Allrad-Koreaner mit reichlich inneren Werten

Bei Hyundai geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Hyundai Tucson Mildhybrid als Teilzeitstromer mit Hybrid-Antrieb vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 175 PS schwebt das 1,83 Tonnen schwere Brocken spritzig und agil über alle Unebenheiten. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2004 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Der Hyundai spielt seine Rolle als SUV in seiner Fahrzeugklasse überzeugend. Er ist nahezu für jeden Zweck gerüstet. Seine Vorzüge liegen im Komfort und seiner Langstreckentauglichkeit. Gewürzt mit einem kräftigen Motor und einem Hauch Sportlichkeit. Er leistet sich beim Fahrkomfort keine Schwächen. Die Systemleistung ist mehr als ausreichend und sehr sanft bis nachdrücklich stellt sie sich ein, je nachdem, wie kräftig der Druck aufs Gaspedal ausfällt. Die bereits erwähnte Federung ermöglicht im Hyundai entspanntes Reisen.

Kann der teilelektrische Hyundai Tucson Mildhybrid mit Leistung beeindrucken?

Der 2,7-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Sparsamer fährt man mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 113 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 175 PS in der Topmotorisierung. In flinken 13,1 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit manch einem Sportwagen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 180 km/h schnell. Der Motor leistet 184 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1800 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 305 Newtonmeter Drehmoment an. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den Hyundai Tucson Mildhybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen.

Welche Komfortmerkmale hat der Hyundai Tucson Mildhybrid?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Servolenkung und Sitzheizung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Hyundai Tucson ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 805 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,33 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,8 Tonnen hat das Modell Tucson aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Motorleistung wird von einer Vier-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Serienmäßig wird der Hyundai Tucson mit Frontantrieb angeboten. Ratsam ist es, den Hyundai Tucson Mildhybrid mit 4WD-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nichts Neues, da natürlich besonders bei umfangreich ausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Hyundai Tucson Mildhybrid?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Hyundai Tucson Mildhybrid sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Möchten Sie günstig Hyundai Tucson Mildhybrid fahren?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Hyundai Tucson Mildhybrid zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Preisvergleich: Hyundai Tucson Mildhybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Hyundai Tucson Mildhybrid für nur 33.849 €

Unser erstes Angebot des Hyundai Tucson Mildhybrid hat einen Kaufpreis von 33.849 €. Sie sparen 1.100 € bei einem Listenpreis von 34.949 €. Das sind satte 3 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot des Hyundai Tucson Mildhybrid für 39.149 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Hyundai Tucson auch für 39.149 € anbieten, statt bisher für 44.251 €. Der Preisnachlass von 5.102 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Tucson kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 7.800 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 334 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Hyundai Tucson zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Hyundai Tucson Mildhybrid: Angebot Nr. 3 für 41.449 €

Dieser Hyundai Tucson Mildhybrid ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 41.449 €. Man spart beachtliche 7.698 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 16 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 335 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 8.200 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Hyundai Tucson Mildhybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Hyundai Tucson Mildhybrid wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Tucson zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.