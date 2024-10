Der Hyundai i20 macht die Kaufentscheidung leicht

Der Hyundai i20 ist bei uns seit 2009 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der Hyundai i20 ist erhältlich als Coupé oder Limousine. Der Hyundai i20 muss nicht mehr allein mit Zweckmäßigkeit, Zuverlässigkeit und umweltfreundlichen Antrieben überzeugen. Jetzt kommt Emotion ins Spiel: Man kann ihn mögen, sogar bewundern und lieben. Früher konnte Hyundai in der Autowelt lange brillieren. Dann begann eine graue Phase, nur befeuert von der Autogas (LPG)-Strategie. Überzeugend ist der Antrieb mit 126 PS Leistung und einem 1,6-Liter-Benziner samt niedrigerem Schwerpunkt. Für die Limousine mit elegantem Flair wird auch ein 1,0 Liter-Dreizylinder-Benziner mit 75 PS und einem maximalen Drehmoment von 119 Newtonmetern angeboten, für den auch klassische Automatik und eine Handschaltung im Programm ist.

Der Hyundai i20: Balance aus Souveränität und Bissigkeit. Ein solch glückliches Händchen hätte man den Hyundai-Designern schon bei anderer Gelegenheit gewünscht: Eine augenschmeichelnde Sinfonie aus hochwertigen Materialien ist das Coupé i20 geworden, ein Coupé in feiner Balance zwischen traditionellen Stilelementen und zukunftsweisender Formensprache.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 75 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 126 PS Leistung drin. Der 1,6-Liter-Vierzylinder-Motor setzt mittels Vier-Gang-Automatik die agile Antriebstraktion um. Hyundai liefert den i20 mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder und 190 km/h Spitze. In 16 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Hyundai mitbringt. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 260 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 4200 Touren an. Der Verbrauch von 6,5 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. Der Hyundai i20 bringt 1,73 Tonnen auf die Waage. Mit 4,07 Meter verfügt der i20 über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 295 Liter Kofferraumvolumen, das maximale Ladevolumen liegt bei 1060 Liter.

Der Hyundai i20 ist mit Frontantrieb zu haben

Der Hyundai i20 bringt Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht LED mit. Eine Sechsgang-Handschaltung steht wahlweise auch bereit. Hyundai hat mit der Vier-Zylinder-Version von Hause aus die Vier-Gang-Automatik mitgegeben. Der Hyundai i20 verfügt über ein Frontantrieb. Helfersysteme wie ABS, ESP und Seitenairbag halten das Fahrzeug auf Kurs.

