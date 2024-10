Der Hyundai i20 macht die Kaufentscheidung leicht

Mit dem Hyundai i20 entscheidend man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der i20 besticht mit seinem außergewöhnlichem Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupé erinnernde lange Dachlinie verleihen dem Hyundai i20 eine sportliche Note, die zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus die Limousine einen Fahrspaß der Extraklasse machen. Die Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision. Der Benziner und der Diesel runden das Bild ab ohne dabei zuviel zu verbrauchen.

Der Hyundai i20 mag als Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Die Konstrukteure des Hyundai i20 verfolgten intensiv den Gedanken der Exklusivität, als es um die Frage der äußeren Erscheinung dieses Coupé ging. Der i20 will auf der Straße gesehen werden, was ihm bei seiner unwiderstehlichen, optischen Eleganz mehr als genug gelingt. Der durchzugsstarke Motor (Kunden können sich für einen Benziner oder einen Diesel entschieden) ist eine akustische Wohltat. Er setzt eine Kraft, zu die ihm die 126 PS PS-Maschine befähigt, ungezügelt auf die Straße, wenn er denn soll. Aber auch beim saften Dahingleiten erweißt sich der i20 als wahrer Gentleman alter Schule. Besonders die Automatik ist in diesem Zusammenhang lobend zu erwähnen.

Hyundai i20: 126 PS PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Hyundai i20 75 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,6-Liter-Maschine 126 PS PS. Somit sind 190 km/h Spitze drin. Auch alternative Antriebe wie Autogas (LPG) werden immer häufiger angeboten. Bei auto.de finden Sie ihren Traum-Hyundai, sowohl als Neuwagen oder als top gepflegten Gebrauchten.