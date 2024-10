Der Hyundai i30 überzeugt auf ganzer Linie

Der Hyundai i30 gehört, neben dem Kombi, zu den gefragtesten Limousinen auf dem deutschen Automarkt und das aus gutem Grund. Die satten Fahrleistungen, die gute Ausstattung (angefangen bei der butterweichen Automatik) und die hochwertige Verarbeitung machen den Hyundai i30 zu einem gesuchten Fahrzeug auf dem Automobilmarkt.

Viel Platz und ein ansprechendes, dynamisches Auftreten - das ist der Hyundai i30 Kombi. Auch Fahrkomfort und Sicherheit werden beim Kombi mindestens so groß geschrieben wie der Stauraum, den der i30 anzubieten hat, ganz gleich ob für die Insassen oder das Gepäck im Kofferraum. Die Verarbeitung ist auf überzeugenden Niveau und die genutzten Material zeugen von guter Qualität. Die Motoren überzeugen durch Leistung und Laufruhe und machen auch längere Strecken zu einer angenehmen Fahrt. Das die gut arbeitende Automatik daran ihren Teil trägt, muss schon fast nicht mehr erwähnt werden.

Der Hyundai i30 mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Das der Hyundai i30 die Herzen höher schlagen lässt, ist schon fast selbsterklärend. Das Coupé sieht den Betrachter in seinen Bann mit seiner wohlproportionierten Form, die ungeachtet vom Blickwinkel nichts von ihrer Anziehungskraft verliert. Auch die flache und gestreckte Silhouette des i30 kann nur als gelungen bezeichnet werden. Dank der kraftvollen Motoren (Benziner wie Diesel), die in der Topmotorisierung durch die 275 PS zustande kommen, beherrscht der Hyundai zügige Fahrten genauso wie sanftes dahingleiten auf kurvigen Pisten. Sowohl eine Automatik wie manueller Schaltung stehen dafür zur Verfügung.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 275 PS: Der Hyundai i30

Das Leistungsspektrum des Hyundai i30 beginnt mit einem 2-Liter-Motor mit 90 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2-Liter-Aggregat mit 275 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h sorgt. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an Coupé wie den Hyundai i30 und das zu günstigen Konditionen.