Hyundai i30 Kombi - so kompakt kann der Koreaner

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kombi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Hyundai i30 Kombi das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der i30 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Hyundai durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Die Erfolgsgeschichte des Hyundai i30 Kombi beginnt im Jahr 2008. Großzügige Platzverhältnisse gehören zu den Genen der i30-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Hyundai i30 Kombi richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Bietet der Hyundai i30 Kombi gute Fahrleistungen?

Ein robuster Motor treibt den Koreaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,4 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 143 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Hyundai i30 immerhin schon mit 90 PS an den Start. Die 14,4 Sekunden, die der Hyundai dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem i30 nur 10,7 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 205 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 172 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 137 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 305 Newtonmeter haben. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 6 bis zu 7,6 Litern Benzin rechnen.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Hyundai i30 Kombi?

Die Verarbeitung des Hyundai i30 Kombi bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Hyundai zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums,. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,78 Tonnen schweren Koreaner durchaus flott. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Vier-Stufen-Automatik. Serienmäßig wird der Hyundai i30 nur mit Frontantrieb angeboten.

Nimmt man im Hyundai i30 Kombi sicher am Straßenverkehr teil?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Hyundai i30 Kombi macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wie kann man sich ein günstiges Hyundai i30 Kombi Angebot sichern?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Hyundai und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, da wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote anbieten können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Hyundai i30 Kombi auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: Hyundai i30 Kombi günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Hyundai i30 Kombi für nur 22.548 €

Unser erstes Angebot des Hyundai i30 Kombi hat einen Kaufpreis von 22.548 €. Sie sparen 3.551 € bei einem Listenpreis von 26.099 €. Das sind satte 14 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den Hyundai i30 Kombi mit 216 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 4.500 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des Hyundai i30 Kombi für 22.448 €

Unser zweites Kaufangebot des Hyundai i30 Kombi können wir für 22.448 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 3.239 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 25.687 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 13 %. Ein Leasing ist für dieses Hyundai-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den i30 Kombi für 220 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 4.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Hyundai i30 Kombi: Bei uns für lediglich 22.448 € besonders günstig

Aktuell bieten wir den Hyundai i30 auch für 22.448 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 4.211 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 26.659 € liegt. Bei 16 % Ersparnis kann man den schicken Koreaner zu außerordentlich attraktiven Konditionen erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der i30 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 212 € vor und eine Anzahlung von 4.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Hyundai i30 Kombi fahren!

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Hyundai i30 Kombi genau ins Schwarze treffen.