Hyundai i30 Fastback: Schicke Schale mit modernstem Technik-Kern

Nicht jeder, der einen Kompakt-Kombi sucht, ist auf ein reines Stadtauto für den ausschließlichen Betrieb im urbanen Umfeld fixiert. Denn die Vorteile eines kompakten, leichten und sparsamen Fahrzeugs wie dem Hyundai i30 Fastback beweisen auch auf längeren Strecken vorteilhaften Charakter. Freilich: Nicht jeder Kompakt-Kombi bietet den Reisekomfort, der einem großen Wagen mitgegeben wurde. Das fängt beim Antrieb an, umfasst aber auch das Innenraumgefühl mit guten Sitzen sowie anständiger Geräuschdämmung und endet beim ausgewogenen Fahrwerk. Der Hyundai i30 Fastback könnte genau in dieses Beuteschema fallen. Zumal er noch mit Benzinmotor angeboten wird, der genug Leistung für die Autobahn offeriert. Daher ist besonders der i30 mit 1,4-LIterT-GDiMotor und Sechs-Gang Handschaltung oder optionaler Vier-Stufen-Automatik unser Tipp. Sowohl der Benziner als auch der Diesel leistet mindestens 90 PS, aber maximal 143 PS und passt ideal zum i30. Im Jahr 2008 verlässt der Hyundai erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Bei Hyundai sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Hyundai i30 Fastback ist durch und durch ein Hyundai, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, dasbis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Was sind die technischen Daten des Hyundai i30 Fastback?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,4-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Hyundai i30 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 109 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 140 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 143 PS. Die 14,4 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem i30 nur 10,7 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 205 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 172 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 137 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 305 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 6 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 7,6 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Liefert der Hyundai i30 Fastback genügend Funktionalität im Alltag?

Fahrtechnisch kann der Koreaner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Hyundai i30 Fastback Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Hyundai eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums,. Das Gewicht von 1,78 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Hyundai i30 vollkommen in Ordnung. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Hyundai i30 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Koreaners liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des i30 Fastback aus.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Hyundai i30 Fastback aus?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Hyundai i30 Fastback macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Hyundai i30 Fastback gelangen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Hyundai i30 Fastback interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Hyundai per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Hyundai i30 Fastback sichern

Der Hyundai i30 Fastback für nur 35.348 €

Unser erstes Angebot des Hyundai i30 Fastback hat einen Kaufpreis von 35.348 €. Sie sparen 8.475 € bei einem Listenpreis von 43.823 €. Das sind satte 19 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Für Sie können wir den Hyundai i30 Fastback mit 329 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 7.000 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Hyundai i30 Fastback: Günstige Alternativen mit 6.284 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Hyundai i30 Fastback können wir für 27.058 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 6.284 € zum Marktpreis von 33.342 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 19 %. Ein Leasing für den Hyundai ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den i30 mit 248 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 5.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Hyundai i30 Fastback: Angebot Nr. 3 für 25.758 €

Dieser Hyundai i30 Fastback ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 25.758 €. Man spart beachtliche 3.833 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 13 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 253 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 5.100 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die Hyundai i30 Fastback sichern!

Der Hyundai i30 Fastback wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den i30 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.