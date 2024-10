Der Hyundai ix35 bleibt keine Antwort schuldig

Allradantrieb, satte Leistung und guter Fahrkomfort werden mit den SUVs in der Regel in Verbindung gebracht. Auch die höhere Sitzposition sorgen für eine bessere Rundumsicht, was dem Sicherheitsbedürfnis vieler Autofahrer entgegenkommt. Der Hyundai ix35 gilt als einer der Top-Kandidaten in diesem Segment, was unter anderem auch an der geschmeidigen Automatik liegt. Darüber hinaus sind die Motoren in Laufe ihrer Entwicklung immer sparsamer geworden.

Hyundai ix35: 184 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Hyundai ix35 116 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2-Liter-Maschine 184 PS. Somit sind 196 km/h Spitze drin. Bei auto.de finden Sie ihren passenden ix35, ganz gleich ob als Neuwagen oder hochwertigen Gebrauchten.