Jaguar E-Pace: Jetzt bei auto.de erhältlich

Bereits das Design des Jaguar E-Pace betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Jaguar E-Pace kann als SUV geordert werden.

Mit dem Jaguar E-Pace hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Der Offroader ist seit seinem Start im Jahr 2017 eine feste Größe bei dem SUVs. Vom Gefühl her zählt Jaguar der E-Pace natürlich nicht zu den ganz wilden Vertretern seiner Zunft, aber man kann mit der gebotenen Leistung und der bestens schallgedämpften Arbeit des Motors sehr gut leben.

Beim Jaguar E-Pace mit 301 PS reißt der Riemen sofort an. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Aggregat, der seine Power über seinen Frontantrieb liefert. Die Spitze liegt bei 243 Stundenkilometern. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 10,7 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 500 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 1750 Touren an. Als Verbrauch verspricht Jaguar einen Wert von 7,7 Litern. 1,98 Tonnen beträgt das Leergewicht des E-Pace. Im Kofferraum bleibt Raum für 577 Liter, der sich bis auf knapp 1234 Liter erweitern lässt.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 301 PS: Der Jaguar E-Pace

Der Jaguar E-Pace bringt Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, 4-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht mit. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Jaguar hat mit der Vier-Zylinder-Version von Hause aus die Neun-Gang-Automatik mitgegeben. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der Jaguar E-Pace über Allradantrieb. Frontantrieb gehört beim Jaguar E-Pace auch zum Repertoire. Zur Sicherheitsausstattung zählen Seitenairbag.

