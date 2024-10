Der Jaguar I-Pace macht klare Ansagen

Mit dem I-Pace landete Jaguar 2018 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der Jaguar I-Pace kann als SUV geordert werden.

Dieses Gefährt hört auf den Namen Jaguar I-Pace und hebt sich bewußt aus der Masse hervor: Ein SUV mit einer flach nach hinten abfallenden Dachlinie auf dem Körper eines markant gezeichneten SUV, bei dem allein schon die selbstbewusst hervorstehenden Radhäuser zum robusten Auftritt entscheidend beitragen.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 400 PS bis 400 PS. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 200 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Jaguar I-Pace mit Bravour. In 4,8 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Jaguar mitbringt. Der Jaguar I-Pace bringt 2,01 Tonnen auf die Waage. Mit 4,68 Meter ist der I-Pace in Sachen Länge Klassenprimus.

Nichts überzeugt mehr als ihr neuer Jaguar I-Pace

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des Jaguar I-Pace. Ebenso Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, USB-Anschluss, Bluetooth, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht machen das SUV zu einem attraktiven Kaufangebot. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Handschaltung. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der Jaguar I-Pace über Allradantrieb. Die Assistenzsysteme sorgen dafür, dass sich Passagiere sicher unterwegs sind, zum Beispiel Spurhalteassistent und ein Spurwechselassistent. Zur Ausstattung gehört beim Jaguar I-Pace ESP dazu.

