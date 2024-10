Jaguar XF Sportbrake: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Modelle von Jaguar fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Jaguar hat die Optik des XF Sportbrake etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Neun Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Großzügige Platzverhältnisse gehören zu den Genen der XF-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Jaguar XF Sportbrake richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Was sind die technischen Daten des Jaguar XF Sportbrake?

Ein 5,0-Liter-Achtzylinder treibt den Briten an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,0 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 163 PS beziehungsweise bis zu 551 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den XF in 9,4 beziehungsweise 4,8 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Mit 300 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Brite aber immerhin schon 214 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 365 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 700 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 6,8 und 12,7 Liter Benzin.

Wie bequem reist man im Jaguar XF Sportbrake?

Im Innenleben hat sich viel mehr getan. Bildschirme, wohin das Auge blickt. Alles digital - von Tacho und Drehzahlmesser über das große und im Armaturenbrett integrierte Infotainment-Display bis hin zur Klimaanlage und 4-Zonen-Klimaautomatik und dem drahtlosen Aufladefach für das Handy. Ein Sonderlob gilt der ausnahmslos bedienungsfreundlichen Nutzeroberfläche. Man findet sich beim Wischen und Drücken auf dem Bildschirm sofort zurecht. Das Menü ist klar und logisch strukturiert. Für optisches Wohlbefinden sorgen im XF feinste Materialien. Leder, Chrom, Klavierlack - hier rangieren die Briten auf Augenhöhe mit Benz & Co. Einzigartig ist das Spangen-Design des Armaturenbretts, das ganz elegant und wie eine Klammer in den Seitentüren ausläuft. Für das Gepäck gibt es 530 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.700 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,88 Tonnen hat das Modell XF aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Motorleistung wird von einer Acht-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist der Jaguar XF Sportbrake ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Optional zum Heckantrieb ist der Jaguar mit Allrad erhältlich.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Jaguar XF Sportbrake?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Jaguar XF Sportbrake beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Jaguar XF Sportbrake ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Jaguar XF Sportbrake wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Jaguar XF Sportbrake?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Jaguar XF Sportbrake zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Jaguar XF Sportbrake

Der Jaguar XF Sportbrake für nur 44.248 €

Unser erstes Angebot des Jaguar XF Sportbrake hat einen Kaufpreis von 44.248 €. Sie sparen 8.700 € bei einem Listenpreis von 52.948 €. Das sind satte 16 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Jaguar XF Sportbrake mit 431 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 8.800 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Jaguar XF: 40.949 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Jaguar XF Sportbrake können wir für 40.949 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Jaguar-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Jaguar XF Sportbrake: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 26 % sichern

Derzeit bieten wir den Jaguar XF auch für 60.849 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 21.103 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 81.952 € liegt. Bei 26 % Ersparnis kann man mit dem Jaguar ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der XF entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 529 € vor und eine Anzahlung von 12.100 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Jaguar XF Sportbrake

Der Jaguar XF Sportbrake wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den XF zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.