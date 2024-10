Warum es sich lohnt einen Jaguar F-Pace zu kaufen

Diese Baureihe des Jaguar F-Pace hatte ihre Markteinführung im Jahr 2015 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Jaguar F-Pace: Verfügbar als SUV.

Mit dem Jaguar F-Pace hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Der Offroader ist seit seinem Start im Jahr 2015 eine feste Größe bei dem SUVs. Vom Gefühl her zählt Jaguar der F-Pace natürlich nicht zu den ganz wilden Vertretern seiner Zunft, aber man kann mit der gebotenen Leistung und der bestens schallgedämpften Arbeit des Motors sehr gut leben.

Die Motorleistung der aktuellen Baureihe des Jaguar F-Pace ist mittlerweile auf potente 551 PS angestiegen. Unserer Geheimtipp ist der Jaguar F-Pace mit seinem 2,0-Liter-Motor und 163 PS. 283 Stundenkilometern sind maximal drin. In 10,2 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Jaguar mitbringt. Nicht nur durch die 700 Newtonmeter Drehmoment steht der F-Pace gut da, sondern auch beim Sound. Der Jaguar kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 11,9 Litern und einem CO2-Ausstoß von 272 g/Km. Der F-Pace wiegt 1,94 Tonnen. Der Kofferraum, mit 650 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 4,73 Meter Länge.

Der Jaguar F-Pace ist mit Heckantrieb oder Allrad zu haben

Diese Version des Jaguar F-Pace verfügt über Lenkradheizung, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Acht-Gang-Automatik verantwortlich. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Jaguar ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Standardmäßig gibt es für den F-Pace ABS, ESP und Seitenairbag.

Noch auf der Suche nach Ihrem Jaguar F-Pace Traumwagen?

Finden Sie aus einer erstklassigen Auswahl an Fahrzeugen Ihr neues Traumauto den Jaguar F-Pace.