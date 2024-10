Jaguar - Sportliche Automobile aus Großbritannien

Wer auf der Suche nach einemist, sollte einen Blick auf das Fahrzeug-Portfolio des Automobilherstellers von der Insel werfen, dessen Logo eine schwarze Raubkatze ziert. Die typischerweise in grünem Lackkleid daherkommenden Autos der Marke Jaguar fallen durch ihr unverkennbares Design gleich ins Auge. Wir haben eine Vielzahl neuer und gebrauchter Jaguar Modelle zu garantiert günstigen Preisen im Angebot. Alle Autos bei uns wurden vor höchstens acht Jahren zugelassen und besitzen eine maximale Laufleistung von 150.000 km sowie mindestens sechs Monate TÜV. Der Autokauf bei uns gestaltet sich damit besonders einfach und sicher.Für verschiedene Fahrertypen bieten die Briten verschiedene Fahrzeugtypen an: zum Beispiel schnittigewie den Jaguar F-Type und praktischewie den Jaguar XF Sportbrake sowie geländetauglichewie den Jaguar E-Pace oder geräumigewie den Jaguar F-Pace , aber auch modernewie den Jaguar I-Pace. Im Folgenden haben wir die unterschiedlichen Fahrzeugklassen und ihre Modelle der Marke aufgegliedert. Eines haben sie gemeinsam: Bei uns finden Sie für alle Jaguar Modelle attraktive Angebote, sowohl für neue als auch für gebrauchte Fahrzeuge.Die Jaguar XE fühlt sich in der oberen Mittelklasse zu Hause. Der XE tritt im Vergleich zu seiner Konkurrenz auf deutschen Straßen eher selten in Erscheinung, was ihn zu einer umso interessanteren und exklusiveren Wahl macht. Eine breite undsowie ein komfortabler und mit ausgewählten Materialien geschmückter Innenraum sprechen für den XE. Auf auto.de gibt es diesen Jaguar gebraucht besonders günstig zu kaufen. Mehr Leistung bei gleichzeitig mehr Platz versprechen die Jaguar XF und der. Die beiden Varianten des XF verbindet ein in der Oberklasse unvergleichlich. Die Benzin- und Dieselmotoren bieten bei Bedarf nahezu ansatzlose Beschleunigung, können aber auf Langstrecken auch mit geringem Verbrauch bewegt werden. Ein durch Komfort, modernste Technik und Fahrsicherheit geprägtes Interieur komplementiert das gelungene Bild des XF. Die Jaguar XJ ist außerdem in einer stark motorisierten Variante namens Jaguar XJR mit 550 PS Leistung erhältlich. Sein elegant und gleichzeitigmachen den XJ zu einem einzigartigen und exklusiven Vertreter in seiner Klasse. Sie können getrost höchste Ansprüche an diese Raubkatze in puncto Komfort, Luxus und Leistung stellen, denn der Jaguar XJ erfüllt diese mit Bravour.Sie träumen von einem? In diesem Fall brauchen Sie sich nur zwischen dem Jaguar E-Pace und dem großen Jaguar F-Pace zu entscheiden. Günstig kaufen können Sie beide Jaguar SUVs auf, ganz schnell, einfach und sicher zugleich. Der agile E-Pace bietet viele Vorzüge seines großen Bruders: sportliches Handling, gute Beschleunigung, sportive Designsprache und einen geräumigen, komfortablen sowie technisch versierten Innenraum -. Wer das Maximum an Geräumigkeit und Leistung herausholen möchte, sollte den gigantischen, 550 PS starken Jaguar F-Pace SVR in Betracht ziehen. Dieser großzügig proportionierte Power-Brite stiehlt seiner Konkurrenz nicht nur in puncto Außendesign die Show, sondern auch den ersten Platz bei einem Ampelrennen.Sowohl den Jaguar F-Type als auch den Jaguar XK gibt es sowohl als wohlgeformtesodermit versenkbarem Verdeck. Beide Boliden bieten lückenlose Leistung sowie ein sportliches und bei Bedarf komfortables Fahrverhalten. Den beliebten Jaguar F-Type R können Sie entweder als F-Type Coupé oder F-Type Cabrio erwerben - immer mit bis zuund immer günstig auf auto.de.Das Jaguar I-Pace geht keine Kompromisse ein. Der I-Pace bietet überund gleichzeitig alle Vorzüge eines vergleichbaren Oberklasse-SUV. Seit seiner Einführung wurde er stetig weiterentwickelt und bereitet seiner Fahrerschaft immer mehr Freude. Alternativ bietetwie den Jaguar E-Pace P300e Plug-in Hybrid und Jaguar F-Pace P400e Plug-in Hybrid an. Lassen Sie sich gerne ein attraktives Angebot für ein Jaguar Elektroauto oder einen Jaguar Hybrid von uns machen.Sie möchten einen Jaguar kaufen und bevorzugen eine bestimmte Bezahlmethode? Bei uns können Sie Ihr neues Auto sowohl alsoderals auchoder imerwerben. Am besten suchen Sie sich Ihren favorisierten Jaguar aus unserem Fahrzeugbestand aus und lassen sich ein attraktives Angebot mit Ihrer gewünschten Bezahlart zukommen.Der Duft eines Neufahrzeugs verfliegt schnell und mit ihm eventuell auch die Fahrfreude, wenn der erste, gravierende Wertverlust einsetzt. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Kunden. Sie bieten viele Vorteile gegenüber Neuwagen.erreichen höchstens ein, besitzen eineund befinden sich somit noch innerhalb der Herstellergarantie. Den ersten, großen Wertverlust hat ein Jahreswagen schon hinter sich, weshalb Sie diesen ohne Bedenken erwerben können. Jahreswagen kommen manchmal auch aus dem Besitz von Jaguar Mitarbeitern, die dieses Fahrzeug mit sehr guter Ausstattung zu Mitarbeiterkonditionen günstig erworben haben und bereits nach einem Jahr gegen ein neueres Modell austauschen. Sie haben folglich beste Chancen an einenundJaguar Jahreswagen zu einemzu kommen. Am besten und einfachsten können Sie bei uns Ihren Jaguar kaufen.stammen in der Regel aus dem Erstbesitz von einem Jaguar Autohaus. Oftmals werden diese Fahrzeuge nur für einen Tag vom Jaguar Händler zugelassen, umseitens des Herstellers einfordern zu können und bleiben neuwertig. Für Sie eröffnet sich dadurch die Möglichkeit ein echtes Schnäppchen zu ergattern, denn Jahreswagen werden auf dem Papier nicht mehr als Neuwagen geführt und damit weitaus günstiger gehandelt. Suchen Sie sich jetzt den passenden Jaguar als Tageszulassung aus unserem großen Fahrzeugportfolio und lassen Sie sich einzukommen.Am besten auf. Der Kauf von Neuwagen und Gebrauchtwagen auf auto.de gestaltet sich nicht nur außerordentlich, sondern ebenfalls sicher undUnsere online verfügbaren Autos können Sie direkt einsehen und vergleichen. Alle neuen und gebrauchten Jaguar wurden einemunterzogen, sind stetsund besitzen. Wer möchte, kann bei uns einen Jaguar kaufen und diesen direkt- auto.de macht es möglich. Interessenten auf unserer Seite steht beim Autokauf von Anfang bis Ende ein Fahrzeug-Profi mit Rat und Tat zur Seite: Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot undnach dem Kauf. Schreiben oder rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an - wir helfen Ihnen gerne weiter!