Familienauto - ein Alleskönner

Was muss ein gutes Familienauto können?

Darauf müssen Sie achten, wenn Sie ein Familienauto kaufen wollen:

große Sicherheit für Fahrer, Passagiere & vor allem Kinder

ausreichend Platz und Komfort

großer Kofferraum, viel Stauraum

sparsam im Verbrauch

günstig im Unterhalt

Komfort und praktische Ausstattung

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

evtl. Flexibilität und Variabilität in der Innenraumgestaltung

Sicherheit geht vor

Die beliebtesten Modelle

Familienauto kaufen bei auto.de

Die Familiengründung ändert Alles - auch bei der Wahl des richtigen Autos. Plötzlich entspricht der stylische Zweisitzer mit 300 PS so gar nicht mehr den Bedürfnissen. Die Ansprüche werden höher, ein Familienauto muss Vieles können. Das Angebot an Familienautos ist riesig. Da fällt die Wahl des richtigen Modells manchmal schwer.Welchen Sicherheitsstandards muss er entsprechen? Passt ein Kinderwagen oder sperriges Gepäck hinein?Kompromisslose Sicherheit ist das Wichtigste für ein Familienauto.und einsind ein Muss. Auch wichtig ist die Fahrerkabine. Eine wohldimensionierte Frontscheibe in Verbindung mit einer erhöhten Sitzposition sorgen für einen guten Überblick während der Fahrt. Bequeme Sitze und Beinfreiheit sorgen für ein entspanntes Fahren, das die ganze Familie sicher ans Ziel bringt.Besonders beliebt bei Familien sind, wie der Volkswagen Caddy , der einen angenehmen Einstieg für die ganze Familie ermöglicht. Gerade Kindersitze, Babyschalen oder Hundekörbchen lassen sich so problemlos im Auto verstauen. Gerade im Alltag kann das eine Erleichterung sein. Ein weiteresist der Volkswagen Tiguan , der durch seine gehobene Ausstattung, sein großes Platzangebot und die erhöhte Sitzposition wirklich praktisch ist. Mercedes-Benz Familienautos oder BMW Familienautos bieten natürlich denund die neueren Modelle überzeugen zusätzlich mit innovativen Assistenz- und Warnsystemen. Wer sich preislich in einem niedrigeren Rahmen bewegen möchte, ist mit einem, wie dem Dacia Duster bestens bedient. Er gilt alsund ist ein günstiges Familienauto.Wir haben eine. Egal ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen . Bei uns sparen Sie bis zu 40%. Unsere Verkäufer beraten Sie gerne und finden das passende Modell und eine sorglose Finanzierung mit Ihnen. Egal Ob Barkauf, Finanzierung oder Leasing - bei uns werden Sie fündig.