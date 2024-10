Der BMW X2: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

BMW bringt 2017 die neue Generation seines beliebten X2 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem SUV ein frisches Auftreten zu verleihen. Der BMW X2 kann als SUV geordert werden.

Für spontane und außerplanmäßige Abenteuer erweist sich das SUV BMW X2 gleichermaßen als praktischer Wegbegleiter. Er kommt den sportlichen Allroundansprüchen mehr als zufriedenstellend nach.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 150 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 231 PS Leistung drin. In dieser Variante ist der BMW mit einem 231 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner verfügbar. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 237 km/h. Für den Standardsprint rechnet BMW mit weniger als 9,6 Sekunden. Der Hersteller bietet 450 Newtonmeter maximales Drehmoment (Nm) über den breiten Drehmomentbereich bis 1750 Umdrehungen pro Minute (U/min). Der reale Verbrauch bleibt mit 0,5 Liter je 100 Kilometer moderat. Der X2 wiegt 1,82 Tonnen. Die Alltagstauglichkeit bleibt gewährleistet bei einem 470 Liter fassenden Gepäckabteil.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der BMW X2

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des BMW X2. Ebenso Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Zentralverriegelung, 4-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht LED machen das SUV zu einem attraktiven Kaufangebot. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Es fallen die Gangwechsel der Automatik sehr geschmeidig aus und finden nicht allzu häufig statt. Einige Ausstattungsvarianten verfügen über Allradantrieb. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 450 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb.. ABS sowie ESP sind mit an Bord.

der BMW X2 hat es Ihnen angetan?

Holen Sie sich jetzt bei auto.de schnell und unverbindlich ein Angebot für den BMW X2 ein. Bei auto.de finden Sie Neuwagen oder top gepflegte Gebrauchtwagen zu günstigen Konditionen. Schnell sein lohnt sich!