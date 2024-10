Der Ford Transit: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Die Ford Transit Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Ford eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Ford-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den Transit zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Smartes Aussehen und robuste Performance - der Kombi des Ford Transit ist ein gelungener Allrounder wie er im Buch steht. Das großzügige Raumangebot für Fahrer und Insassen, die Wohlgefühl im Innenraum wird zusätzlich durch die gute Verarbeitung und die Haptik der hochwertigen genutzten Materialien verstärkt. Die Motoren des Kombi, welche bis zu 200 PS liefern, sind durchzugsstark und erfreuen durch ihre kultivierte Laufruhe. Benziner und Diesel stehen bereit.

Der Ford Transit gehört als Van zu einer Fahrzeugklasse, die aus vielerlei Gründen zu den gesuchten Kandidaten gehören. Er hebt sich besonders mit ihrem enormen Platzangebot und seinem guten Reisekomfort von der Masse ab. Teilweise Bis zu 7 Insassen finden Platz im Ford Transit und können sicher und komfortabel kurze wie lange Strecken zurücklegen. Ein weiteres Plus beim Ford ist die Möglichkeit eines behindertengerechten Ausbaus. So können Menschen mit Handicap einfach und sicher zu wichtigen Terminen wie beispielsweise Arztbesuchen befördert werden. Auch der Transport von größeren und sperrigen Ladungen ist mit des Transit umsetzbar.

Der Ford Transit versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 63 PS in der Basismotorisierung und 200 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 3,2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 149 km/h. Ford zeigt Gespür für die richtigen technischen Innovation und bietet den Transit mittlerweile mit modernen Antrieben wie sparsamen Motoren an. Bei auto.de finden Sie die beste Auswahl an Ford Transit, ganz egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder top gepflegten Gebrauchtwagen. Der Kauf lohnt sich.