Renault Kangoo Rapid Compact: Allrad-Franzose mit vielen inneren Werten

Bei Renault geht es spannend zu, denn jetzt geht der Transporter Renault Kangoo als Benziner an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von satten 95 PS schwebt der 2,03 Tonnen Transporter kompetent von einem Abenteuer ins Nächste. Vierundzwanzig Jahre ist es her, als er zum ersten Malvom Band lief. Auch ein modernes Lastentier wie der Renault Kangoo Rapid Compact muss sich den Anforderungen der Zeit anpassen. Die Ingenieure von Renault lassen sich auch immer wieder neue Ideen einfallen, um den Stauraum noch effektiver nutzen zu können. Auch beim Design hat sich einiges getan. Renault Kangoo Rapid Compact oder häßliches Entlein? Das geht schon länger nicht mehr mit dem multifunktionalen Transporter zusammen. Der Kangoo nutzt alle Möglickeiten aus, um eine überzeugende Symbiose aus hohem Nutzwert und schickem Kleid abzuliefern.

Bietet der Renault Kangoo Rapid Compact gute Fahrleistungen?

Ein 1,9-Liter-Vierzylinder treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 95 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Renault Kangoo immerhin schon mit 54 PS an den Start. Die 16 Sekunden, die der Renault dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Kangoo nur 14,2 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 148 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 105 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 160 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner.

Offeriert der Renault Kangoo Rapid Compact viele Extras?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Servolenkung, Navigationssystem, Klimaanlage beziehungsweise, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Sitzheizung. Mit 4,04 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 2,03 Tonnen geht für einen Transporter wie dem Renault Kangoo vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Fünf-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Verbindung mit der Vier-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Kangoo Rapid Compact aus. Optional zum Frontantrieb ist der Franzose außerdem mit 4x4-Allrad erhältlich.

Was gibt es beim Renault Kangoo Rapid Compact in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

ABS trägt seinen Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Renault Kangoo Rapid Compact beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Renault Kangoo Rapid Compact ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Renault Kangoo Rapid Compact wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Möchten Sie günstig Renault Kangoo Rapid Compact fahren?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Renault bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Renault Kangoo Rapid Compact sichern

Der Renault Kangoo Rapid Compact für nur 26.558 €

Unser erstes Angebot des Renault Kangoo Rapid Compact hat einen Kaufpreis von 26.558 €. Sie sparen 2.400 € bei einem Listenpreis von 28.958 €. Das sind satte 8 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den Renault Kangoo Rapid Compact mit 288 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 5.300 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des Renault Kangoo Rapid Compact für 44.549 €

Unser zweites Kaufangebot des Renault Kangoo Rapid Compact können wir für 44.549 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 3.000 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 47.549 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 6 %. Ein Leasing ist für dieses Renault-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den Kangoo Rapid Compact für 491 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 8.900 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Renault Kangoo Rapid Compact: Bei uns für lediglich 13.749 € besonders günstig

Aktuell bieten wir den Renault Kangoo auch für 13.749 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 14.649 € liegt. Bei 6 % Ersparnis kann man den schicken Franzosen zu außerordentlich attraktiven Konditionen erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Transporter wie der Kangoo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Renault Kangoo Rapid Compact: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Renault Kangoo Rapid Compact wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Kangoo zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.