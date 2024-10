Der Renault Koleos - Topleistung und einzigartiges Design

Renault bringt 2008 die neue Generation seines beliebten Koleos auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem SUV ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Renault Koleos: Verfügbar als SUV.

Mit dem Renault Koleos hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Der Offroader ist seit seinem Start im Jahr 2008 eine feste Größe bei dem SUVs. Vom Gefühl her zählt Renault der Koleos natürlich nicht zu den ganz wilden Vertretern seiner Zunft, aber man kann mit der gebotenen Leistung und der bestens schallgedämpften Arbeit des Motors sehr gut leben.

Die Motorleistung der aktuellen Baureihe des Renault Koleos ist mittlerweile auf potente 177 PS angestiegen. Das Werk bietet 2,5 Liter Hubraum für den Koleos an. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 202 km/h. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 12,3 Sekunden. Der Renault schickt akustisch sehr dezent seine 380 Newtonmeter Drehmoment auf die Strasse. Das Triebwerk überzeugt mit seiner bulligen Durchzugskraft und auch bei schneller Fahrweise mit einem moderaten Verbrauch von 9,6 Litern. 1,86 Tonnen beträgt das Leergewicht des Koleos. 4,67 Meter streckt sich der Renault in die Länge.

Der Renault Koleos versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des Renault Koleos. Ebenso Navigationssystem, Servolenkung, USB-Anschluss, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht LED machen das SUV zu einem attraktiven Kaufangebot. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Sechs-Gang-Automatik verantwortlich. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 380 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Renault Koleos alle Assistenten an Bord sind wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent, die in seiner Klasse üblich sind. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS und ESP.

Mit ein paar Klicks zu Ihrem Renault Koleos Traumwagen!

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen ein unverbindliches Angebot zu unterbreiten. Bei auto.de finden sie eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen zu Top-Preisen. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Service überzeugen und sichern sich zeitnah den Renault Koleos!