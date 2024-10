Der Renault Scenic überzeugt auf ganzer Linie

Ein Van wie etwa der Renault Scenic bietet viel Platz ohne dabei viel Platz zu beanspruchen. Mit dieser Qualität ist der selbst den gegenwärtig so gefragten SUVs haushoch überlegen. Ob im Stadtverkehr oder auf langen Autobahnfahrten in den Urlaub: Der Renault Scenic ist ein zuverlässiger Begleiter, der bis zu 5 Personen Platz bieten kann. Die Motoren (Benziner aber auch als Diesel) sind spritzig und drehfreudig und auch das äußere Erscheinungsbild wirkt alles andere als altbacken. Die Automatik unterstützt die Handlingeigenschaften positiv. Man könnte den Scenic schon fast als ein bisschen Hip bezeichnen. Wenn das mal kein überzeugendes Kaufangebot ist.

75 PS oder 163 PS PS - Das ist die Frage beim Renault Scenic

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 75 PS in der Basismotorisierung und 163 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 176 Stundenkilometern. Renault zeigt Gespür für die richtigen technischen Innovation und bietet den Scenic mittlerweile mit modernen Antrieben wie sparsamen Motoren an. Der Renault Scenic hat sich über die Jahre hinweg einen gewissen Status erarbeitet und ist sowohl als Neuwagen wie auch als Gebrauchter sehr gefragt. Bei auto.de finden Sie mit nur wenigen Klicks Ihren Scenic und das zu günstigen Konditionen.