Renault ZOE Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Renault geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Renault ZOE als Elektroauto an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 109 PS schwebt die 1,73 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Der Siegeszug der Renault ZOE Limousine beginnt im Jahr 2012. Die Renault ZOE Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Renault eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke E-Motor und die gute Ausstattung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der ZOE mit einem Elektro-Motor. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 58 PS beziehungsweise bis zu 109 PS. Der angenehm ruhig agierende Elektro-Motor beschleunigt den Wagen in 13,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 135 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Drehmoment wird reichlich geboten: 220 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 250 U/min. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Renault jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet eine ZOE Limousine wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Renault ZOE Limousine?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, eine Zentralverriegelung sowie Klimaanlage beziehungsweise. Der Renault hat ein Ladevolumen von 338 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.225 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,09 Metern. Das Gewicht von 1,73 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Renault ZOE vollkommen in Ordnung. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Automatik ausgeliefert. Die Kraft der ZOE Limousine wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Gilt Safety First auch für den Renault ZOE Limousine?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Renault ZOE Limousine sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Möchten Sie günstig Renault ZOE Limousine fahren?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Renault ZOE Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt Renault ZOE Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Renault ZOE Limousine für nur 15.748 €

Wer sich für die Renault ZOE Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 15.748 € spart man 700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 16.448 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Renault ZOE Limousine für 11.748 €

Unser zweites Angebot der Renault ZOE Limousine können wir für 11.748 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 300 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 12.048 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 2 %. Ein Leasing für den Renault ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Renault ZOE Limousine bis zu 500 € sparen

Diese Renault ZOE Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 14.348 €. Man spart beachtliche 500 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 3 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Renault ZOE Limousine zu

Der positive Eindruck der Renault ZOE Limousine überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft , begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.