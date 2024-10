Der Renault Captur macht klare Ansagen

Der Renault Captur ist bei uns seit 2013 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der Renault Captur ist erhältlich als SUV.

Der Renault Captur überzeugt, wenn dynamische Qualitäten gefordert werden. Dank des aufwendig konstruierten Fahrwerks und dem tiefen Schwerpunkt sowie der geringen Wankneigung des Renault Captur ist das SUV auch auf vernachlässigten Abschnitten der Infrastruktur zuverlässig unterwegs.

Die Motorleistung der aktuellen Baureihe des Renault Captur ist mittlerweile auf potente 150 PS angestiegen. Das Werk bietet 1,5 Liter Hubraum für den Captur an. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 216 Stundenkilometern. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 13,8 Sekunden. 2500 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 260 Newtonmetern. Bei 5,7 Litern Benzin gibt Renault als Normwert für den Verbrauch auf 100 Kilometer an, im Praxisbetrieb liegt er kaum höher. Bei 45 Litern Tankinhalt wird das Zeitfenster zum Warten auf einen günstigen Dieselpreis ziemlich lang. Der Captur wiegt 1,78 Tonnen. Der Kofferraum fasst 337 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der Captur geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,12 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 1235 Liter.

Der Renault Captur sprintet in 13,8 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Es wird eine Klimaanlage mitgeliefert Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Es fallen die Gangwechsel der Automatik sehr geschmeidig aus und finden nicht allzu häufig statt. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 260 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb.. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS

Worauf warten Sie? Ihr neuer Renault Captur steht schon bereit!

Greifen Sie zu. Ihr neuer Renault Captur steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.